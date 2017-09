Vláda nesúhlasí s odvolaním J. Richtera, ministri za SNS sa zdržali

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. septembra (TASR) - Návrh opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer-SD) je neodôvodnený. Obvinenia na jeho adresu nie sú podopreté relevantnými argumentmi, na mnohých miestach sú uvádzané zavádzajúce a nepravdivé skutočnosti a konštatovania, ktoré sú v rozpore s preukázateľnými údajmi. V dnes schválenom stanovisku to konštatuje vláda. S návrhom opozície preto nesúhlasí a považuje ho za účelový." pripomína kabinet vo svojom stanovisku. To však nepodporili členovia kabinetu za SNS. Pred zasadnutím vlády to uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS), ktorá je zároveň poverená vedením ministerstva školstva.vysvetlila Matečná s tým, že nešlo o pokyn predsedu SNS Andreja Danka. Matečná zároveň nepotvrdila, že sa podobne zachovajú aj poslanci strany v parlamente.dodala.Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) nie je dôvod, aby Richter nemal ich dôveru. "Ja to vnímam tak, že v tejto veci sa pred nejakým časom vyjadroval už aj parlament a vyslovil mu dôveru, takže nemám pocit, že sa objavili nejaké skutočnosti," doplnil. K postoju ministrov za SNS sa Žiga nechcel vyjadrovať. "Nebudem to komentovať," povedal."Podstata je, aby minister nebol odvolaný hlasmi koaličných poslancov. Tam sa, povedal by som, lámu ľady ohľadom koalície," uviedol na margo postoja SNS k Richterovi minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD). "Myslím si, že aj v minulosti to bolo, keď sa koaličné strany v nejakých prípadoch zdržali takéhoto hlasovania, alebo sa ho nezúčastnili," podotkol.O návrhu na odvolanie ministra práce bude parlament rokovať vo štvrtok (7.9.) popoludní. Dôvodom je kauza resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante, pri ktorej Richter podľa opozície zlyhal. Výhrady voči jeho pôsobeniu má aj koaličná SNS.Jedným z dôvodov odvolania má byť aj "netransparentné a korupčné správanie". Podľa vládneho kabinetu však ministerstvo práce v prípade Čistý deň postupovalo maximálne transparentne. Opakovane poskytlo maximálnu súčinnosť Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny aj Výboru NR SR pre sociálne veci pri výkone poslaneckých prieskumov a minister o postupe rezortu informoval aj verejnosť.zdôrazňuje kabinet s tým, že odôvodnenie návrhu na odvolanie neuvádza žiadne fakty o korupčnom správaní Richtera.Zároveň pripomína, že ministerstvo práce preukázateľne postupovalo v zmysle verejného prísľubu ministra a venovalo zariadeniu Čistý deň nadštandardnú pozornosť. Na základe nových skutočností, vyplývajúcich z vlastnej kontrolnej činnosti aj nových zistení orgánov činných trestnom konaní sa nakoniec rozhodlo zrušiť akreditáciu tomuto zariadeniu.konštatuje vláda.Pôsobenie Richtera na poste ministra práce podľa kabinetu charakterizuje sústavné vylepšovanie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vláda tiež pripomína jeho výsledky ako výrazný pokles počtu ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi, či nezamestnanosti na historicky najnižšiu úroveň. "Takýto prístup svedčí o vysokej kompetentnosti ministra pri vedení rezortu," dodáva kabinet vo svojom stanovisku.