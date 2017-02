Vláda odmietla prísnejšie pravidlá bezúhonnosti učiteľov

Na ilustračnej snímke je školská trieda. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) - Nové pravidlá pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby aj zahladenie odsúdenia za určité trestné činy znemožňovalo ich prácu, vláda nepodporuje. Kabinet dnes neodobril návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch od Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej (všetci SaS).Návrh počíta s tým, že v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej a zverenej osoby a trestného činu výroby detskej pornografie by sa za bezúhonného nemal považovať ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený.Bezúhonnosť sa má podľa novely preukazovať odpisom z registra trestov, ktorý obsahuje aj zahladené trestné činy. Pôvodný návrh počíta s tým, že by sa to malo týkať aj učiteľov, ktorí už svoje povolanie vykonávajú.Návrh nepodporuje ministerstvo školstva, podľa ktorého vzhľadom na zložitosť tejto problematiky je potrebné jej komplexné a medzirezortné riešenie. Taktiež treba zvážiť dosahy súvisiace napríklad so skončením pracovného pomeru v prípade, ak pedagóg prestane spĺňať podmienky bezúhonnosti. Rovnako je podľa ministerstva potrebné zohľadniť aj finančné zaťaženie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí budú v zmysle tejto právnej úpravy žiadať o odpis z registra trestov. Ministerstvo taktiež upozorňuje na retroaktivitu návrhu.O tomto návrhu novely zákona už rokoval aj parlamentný školský výbor, ktorý ho odobril. Podmienky, za akých by mali po novom pedagogickí zamestnanci preukazovať svoju bezúhonnosť, však napokon budú miernejšie, ako liberáli pôvodne zamýšľali. Zo schváleného pozmeňujúceho návrhu Branislava Gröhlinga (SaS) vyplýva, že povinnosť dokladovať svoju bezúhonnosť odpisom z registra trestov sa nebude nakoniec týkať už zamestnaných pedagógov. Odpisy tak budú v prípade schválenia novely zákona povinne predkladať len záujemcovia o prácu pedagóga pri nástupe do zamestnania.