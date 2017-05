Vláda odobrila návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovensko upraví rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu v trestných veciach na svojom území. Vláda dnes schválila návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zavádza smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2014.Cieľom eurosmernice je uľahčiť spoluprácu členských štátov pri získavaní dôkazov v trestnom konaní pre skutok, ktorý je trestným činom podľa práva dotknutého členského štátu EÚ a zjednotiť mechanizmus získavania takých dôkazov. Európsky vyšetrovací príkaz má pritom predstavovať účinný a jednotný nástroj na získavanie dôkazov a prispieť k zabezpečeniu efektívnej spolupráce členských štátov EÚ.Návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach stanovuje najmä rozsah použitia tohto nástroja, jeho náležitosti, vzor a stanovenie príslušnosti orgánov SR tak pri jeho vydávaní a vykonávaní. Nová právna norma sa zameriava aj na niektoré vyšetrovacie úkony.Tými sú dočasné odovzdanie osoby a dočasné prevzatie osoby na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu, výsluch prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu, výsluch formou telefonickej konferencie, zisťovanie informácií o bankových a iných finančných operáciách a účtoch v banke alebo finančnej inštitúcii, sledovanie, utajené vyšetrovanie, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky s technickou pomocou iného členského štátu, cezhraničné odpočúvanie bez technickej pomoci iného členského štátu a zaistenie veci.Slovenské orgány budú mať tiež možnosť vydať rozhodnutie, ktoré je potrebné na to, aby sa úkon mohol vykonať v cudzine. Návrh tiež podľa ministerstva posilňuje právo na spravodlivý proces v trestnom konaní, a to stanovením spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní.