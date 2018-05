Vláda odobrila zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 23. mája (TASR) – Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia by malo zabezpečiť spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce a vyššie príjmy štátu. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú v stredu na rokovaní schválil s pripomienkami vládny kabinet.Účelom právnej úpravy je zavedenie ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení, pričom vykonávať by ho mala Sociálna poisťovňa. Podľa predkladateľa sa tým predíde zvýšeniu administratívnej záťaže podnikateľských subjektov a poistencov.Predložený návrh počíta s tým, že platiť a odvádzať preddavky na poistnom sa začne za obdobie od januára 2021 a Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2022 za rok 2021. Dôvodom navrhnutej účinnosti od 1. januára 2021 je zabezpečenie dostatočne dlhej lehoty na zavedenie zmien do praxe.Na tomto návrhu sa zhodla aj tripartita na rokovaní v pondelok (21. 5.).skonštatoval minister práce Ján Richter (Smer-SD).Ročné zúčtovanie sa má týkať poistného na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistného na povinné poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity. Tieto budú platené a odvádzané preddavkovo a vykoná sa nad nimi ročné zúčtovanie. Vzhľadom na osobitný charakter úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nad nimi nebude uskutočňovať.Súčasná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti aj dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu, bude zachované v podobe odvodovej odpočítateľnej položky (OOP). Dohodári, ktorí si ju uplatnia, budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody.vysvetľuje rezort práce.V novele zákona sú obsiahnuté aj zmeny pre rodičov pri súbežnom nároku na materské pre oboch, ak sa starajú každý o iné svoje dieťa. Zmeny týkajúce sa právnej úpravy materského nadobudnú podľa návrhu účinnosť 1. januára 2019. Zmena definície zamestnanca nadobudne účinnosť 1. novembra 2019 a právna úprava týkajúca sa prideľovania, sprístupňovania a evidovania identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca by mala byť účinná od 1. januára 2020.