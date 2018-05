Vláda odobrila zmeny v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 9. mája (TASR) - Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) by sa mal upraviť. Zmeny v ňom s pripomienkou schválila vláda.OPII predstavuje programový dokument, prostredníctvom ktorého Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spolufinancuje projekty v doprave a v oblasti podpory informatizácie spoločnosti. Návrh na jeho úpravu predložilo vláde ministerstvo pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd).Z hľadiska pridelených eurofondových zdrojov je OPII najväčším operačným programom na Slovensku v období rokov 2014 až 2020. Bolo preň vyčlenených približne 4,65 miliardy eur, z toho pre dopravnú časť je určených takmer 3,7 miliardy eur a na podporu rozvoja informačnej spoločnosti 949 miliónov eur.Navrhované zmeny v tomto operačnom programe sa týkajú troch základných oblastí, a to úpravy výkonnostného rámca a súvisiacich merateľných ukazovateľov, úpravy a doplnenia obsahovej náplne prioritných osí a stratégie OPII, ako aj úpravy finančného plánu operačného programu.V prípade úpravy výkonnostného rámca ide podľa ministerstva dopravy o aktualizáciu stanovených hodnôt čiastkových cieľov pre rok 2018 a zámerov pre rok 2023 vybraných prioritných osí. Cieľom je premietnuť do výkonnostného rámca vplyv legislatívnych zmien, externých faktorov aj súčasný progres v implementácii operačného programu.Úpravy a doplnenia obsahovej náplne prioritných osí vyplynuli podľa ministerstva z aplikačnej praxe a ich cieľom je podporiť implementáciu plánovaných aktivít v jednotlivých prioritných osiach, a tým urýchliť čerpanie eurofondov na dopravné projekty a projekty v oblasti informačnej spoločnosti.Úprava finančného plánu OPII spočíva podľa rezortu v aktualizácii indikatívneho členenia národného spolufinancovania v rámci Prioritnej osi 3 – Verejná osobná doprava. Úpravou sa má presunúť 23,08 milióna eur z kategóriedo kategórieDôvodom je predovšetkým zaradenie dopravných podnikov medzi subjekty verejnej správy. Ide o podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest Bratislava, Košice, Prešov a Žilina.Po schválení vládou predloží rezort dopravy návrh na zmeny v OPII na posúdenie Európskej komisii (EK). V prípade potreby bude tento operačný program ďalej upravený v zmysle pripomienok a odporúčaní EK.