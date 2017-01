Vláda odsúhlasila zlúčenie volieb a jednokolovú voľbu predsedov VÚC

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) – Vláda SR súhlasí so zmenou volebných pravidiel pri voľbách do vyšších územných celkov (VÚC). Ministri dnes odsúhlasili návrhy koaličných poslancov za stranu Smer-SD a Most-Híd na novelu Ústavy SR a zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktoré sú v parlamente v druhom čítaní.Podľa poslaneckého návrhu by sa voľby do VÚC a komunálne voľby mali od roku 2022 konať súčasne. Koaličné strany zároveň navrhujú zrušiť druhé kolo volieb predsedu kraja. Upraviť sa majú aj zákony o volebnej kampani a o politických stranách a politických hnutiach. Zmeny postúpili do druhého čítania na schôdzi Národnej rady SR v decembri minulého roka.Voľby do VÚC a do samosprávy obcí sa konajú v súčasnosti samostatne. Krajské budú tento rok, komunálne o rok neskôr. Ústavným zákonom chcú koaliční poslanci predĺžiť funkčné obdobie pre predsedov a poslancov kraja zo súčasných štyroch na päť rokov. To by znamenalo, že by sa pri ďalšom hlasovaní v roku 2022 oboje voľby stretli. Tam by sa už volili kandidáti na štvorročné obdobie tak v krajoch, ako aj v mestách a obciach.vysvetľujú svoj zámer koaliční poslanci.Zmeny v tomto duchu navrhujú aj v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Upravujú tu spôsob hlasovania aj zisťovania výsledkov oboch volieb. Najskôr by sa mali zisťovať výsledky komunálnych volieb a po ich oficiálnom vyhlásení nasledujúci deň zas výsledky volieb do VÚC.Pokiaľ by zmeny prešli a voľby by sa konali súčasne, hlasovania by boli farebne odlíšené. Svoju farbu by mala volebná schránka, prenosná volebná schránka, hlasovacie lístky, obálky, tlačivá zápisnice pre komunálne voľby a svoju tie isté náležitosti pri voľbách do VÚC.Koaličné strany navrhujú aj to, aby sa predseda kraja nevolil v dvoch kolách, ale iba v jednom. Zmeny odôvodňujú praktickými skúsenosťami, ktoré podľa nich ukázali, že voliči chodia voliť skôr v prvom kole.vysvetľujú navrhovatelia.Zmena by mala podľa nich priniesť úspory. Pripomínajú, že vo voľbách v roku 2013 sa druhé kolo konalo v piatich samosprávnych krajoch. Ak by sa druhé kolo volieb v tomto čase nekonalo, ušetrilo by sa podľa koalície približne 2,4 milióna eur. Novela má okrem toho určiť odmenu zapisovateľovi štátnej komisie.