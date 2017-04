Vláda pomôže postihnutým obciam vyše 600 000 eurami

Ilustračné foto Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 26. apríla (TASR) – Štát pomôže obciam pri úhrade výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnych situácií, ktorým čelili v roku 2016. Vláda dnes celkom na tento účel uvoľnila 624.257 eur.Väčšiu časť tejto sumy nasmerovalo ministerstvo vnútra mestu Sobrance, ktoré získa 563.835 eur. Regionálny úrad verejného zdravotníctva tu vlani evidoval 86 prípadov výskytu vírusovej hepatitídy typu A. Vo väčšine (52 prípadov) šlo o Rómov z ohnísk nákazy na uliciach Michalovská a Gorkého.V meste nariadili zvýšený zdravotný dozor 718 osôb, ochorení naďalej pribúdalo. Dňa 21. septembra 2016 vyhlásil primátor na odporúčanie bezpečnostnej rady okresu mimoriadnu situáciu. Záchranné práce spočívali najmä v odvoze nezákonne uloženého komunálneho odpadu z rómskej osady, ktorý bol identifikovaný ako potenciálny zdroj ohrozenia.Pomoc vo výške 17.085 eur dostane i mesto Vysoké Tatry, kde bol koncom zimy a v jarných mesiacoch roku 2016 zistený nebývalý výskyt medveďa hnedého priamo v osadách, ktorý sa podľa rezortu stále stupňoval. Medvede sa okrem návštevy kontajnerov dokonca pokúšali vniknúť do obydlí alebo iných budov.Došlo aj k priamym stretom s ľuďmi s medveďom, ktorý nejavil plachosť naopak vyvolával dojem agresivity. Primátor mesta vyhlásil 8. apríla mimoriadnu situáciu. Najdôležitejším opatrením, ktoré samospráva vykonala, bolo zabránenie prístupu medveďa k potrave v odpadkových kontajneroch.Dokopy viac ako 27.000 eur získajú štyri oravské obce – Oravská Lesná, Oravské Veselé, Beňadovo a Mútne, ktoré postihla od 1. do 4. decembra 2016 snehová kalamita. Z rovnakého dôvodu poputuje 6426 eur aj do kysuckej obce Nová Bystrica, ktorá čelila snehovej kalamite v rovnakom čase.Štát pomôže aj obci Cífer zasiahnutej v júli 2016 povodňou (2360 eur), obciam Kolačkov a Sútor postihnutým vlani nedostatkom pitnej vody (6054 a 150 eur) a oravskej obci Malatiná, ktorú odrezal sneh v januári 2017 na určitý čas od civilizácie (910 eur).