VLÁDA: Pre vysoký rast ekonomiky príde Slovensko o časť eurofondov

Bratislava 30. augusta (TASR) – Celkový objem eurofondov na roky 2014 až 2020 sa Slovensku zníži o 68,8 milióna eur v troch operačných programoch. Dôvodom je vyšší rast ekonomiky, ako predpokladala Európska komisia (EK) pri napĺňaní národnej obálky. Návrh revízie Partnerskej dohody SR na roky 2014 až 2020 z dielne podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) dnes schválil kabinet.Vicepremiér pripomenul, že v programovom období 2007 až 2013 zvýšil Brusel Slovensku v priebehu čerpania celkovú alokáciu o 138 miliónov eur, a to na základe nie tak pozitívnych hospodárskych výsledkov, ako sa pôvodne očakávalo. V súčasnosti je situácia opačná.vysvetlil Pellegrini pre TASR.Preto podľa neho došlo k technickému prepočtu, ktorý vychádza z konkrétnych nariadení a vzorcov. Výsledkom je, že Slovensku sa na roky 2017 až 2020 zníži celkový objem eurofondov, ktoré má k dispozícii, z 15,5 miliardy eur o 68,8 milióna eur. Pre nasledujúce štyri roky to predstavuje pokles o 0,45 %, čo podpredseda vlády považuje za zanedbateľné.konštatoval.Zároveň poukázal na to, že ku zníženiu balíka eurofondov došlo z rovnakého dôvodu aj u ďalších členských štátov Európskej únie, konkrétne v Českej republike, Estónsku, Chorvátsku a Švédsku. Naopak, pre nepriaznivý rast hrubého domáceho produktu (HDP) získa prostriedky navyše až 11 európskych krajín.Určiť, ktoré operačné programy prídu o časť peňazí, mal samotný štát, teda Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Podmienkou bolo, aby sa krátili prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a nie z Kohézneho fondu. Všetky dotknuté operačné programy s tým súhlasili.zdôvodnil Pellegrini.V Operačnom programe (OP) Výskum a inovácie sa zníži objem eurofondov o 35,74 milióna eur z celkových takmer 2,27 miliardy eur, v OP Integrovaná infraštruktúra (OPII) o 17,43 milióna eur z necelých 3,97 miliardy eur a v Integrovanom regionálnom OP o 15,65 milióna eur z vyše 1,75 miliardy eur.Vicepremiér upozornil, že v OPII sa bude krátenie týkať len financií na informatizáciu spoločnosti, nie na dopravu.opísal.Pellegrini navyše zdôraznil, že toto zníženie nezachráni operačné programy od splnenia pravidla, podľa ktorého musia určitú časť eurofondov vyčerpať do konca tohto roka, inak o ňu štát môže prísť.