Vláda premiéra Tsiprasa prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery

Na snímke grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 16. júna (TASR) - Poslanci gréckeho parlamentu v sobotu večer odmietli návrh opozičnej strany Nová demokracia (ND) na vyslovenie nedôvery vláde Alexisa Tsiprasa v súvislosti s dohodou, ktorá ukončí dlhoročný spor o oficiálny názov susedného Macedónska. Informovala o tom agentúra DPA.Návrh ND podporilo iba 127 poslancov, proti bolo 153 zákonodarcov. Grécky parlament má 300-členov.Poslanci rokovali o vyslovení nedôvery vláde v tretí, záverečný deň rozpravy. Vyslovenie nedôvery podporil aj jeden poslanec pravicovej strany Nezávislí Gréci, koaličného partnera Tsiprasovej strany SYRIZA. Minister obrany a predseda Nezávislých Grékov Panos Kammenos zákonodarcu okamžite vylúčil zo strany.Podľa dohody medzi Tsiprasom a macedónskym premiérom Zoranom Zaevom, ktorá má ukončiť 27 rokov trvajúci spor, sa Macedónsko bude po novom volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija), či skrátene Severné Macedónsko.Dohodu v nedeľu za prísnych bezpečnostných opatrení podpíšu ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka, Nikola Dimitrov a Nikos Kotzias. Stane sa tak nakoniec na brehu Prespanského jazera na gréckej strane hraníc, nasledovať bude presun oboch delegácií a slávnostný obed do macedónskeho Oteševa, uviedol server Nova Makedonija.Pri podpise dohody budú prítomní aj premiéri oboch krajín. Podľa macedónskych médií sa očakáva i účasť čelných predstaviteľov medzinárodného spoločenstva - šéfky zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Fredericy Mogheriniovej, komisára pre rozšírenie EÚ Johannesa Hahna či Rosemary DiCaprovej, zástupkyne generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.Podpis dohody je však iba jedným z viacerých krokov. V najbližších týždňoch musí dohodu schváliť macedónsky parlament. Grécko následne pošle listy do centrál Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie, v ktorých oznámi, že už nebude blokovať vstup Skopje do NATO a začatie jeho prístupových rokovaní s EÚ.