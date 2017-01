Vláda prerokuje poskytnutie pomoci vo výške takmer 10 miliónov eur

Na snímke zľava v pozadí podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, premiér SR Robert Fico a podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák počas zasadnutia vlády SR. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 18. januára (TASR) – Štátnu pomoc v celkovej výške 9,65 milióna eur by malo získať šesť výrobných firiem. O poskytnutí investičných stimulov pre ne bude rokovať vláda na svojom dnešnom zasadnutí. Návrhy predkladá minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).Spoločnosti by mali v SR investovať spolu 28,6 milióna eur a vytvoriť takmer 400 nových pracovných miest v lokalitách Trenčín, Hnúšťa, Sučany, Krásno nad Kysucou, Kechnec a Rimavská Sobota. Podľa návrhov, ktoré predkladá rezort hospodárstva, ide o spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, Versaco, VAW, Hyunnam SK, Kuenz – SK a firmu Hyca.Ministri na dnešnej schôdzi posúdia aj legislatívne návrhy poslankýň Národnej rady SR Kataríny Cséfalvayovej (Most-Híd) a Evy Smolíkovej (SNS) týkajúce sa školstva, ktoré budú na programe februárovej schôdze parlamentu. Ministerstvo školstva navrhlo vysloviť s nimi súhlas.Cséfalvayová predkladá zmenu zákona o vysokých školách, ktorej predmetom je otázka nezlučiteľnosti funkcií akademických funkcionárov a tiež potreba presnejšej úpravy ustanovení ohľadom skúšobnej komisie, vzhľadom na prípady nedostatočného počtu prítomných členov skúšobnej komisie pri štátnej skúške.Smolíková rieši pochybnosti o statuse majstrov odbornej výchovy pôsobiacich na pracoviskách praktického vyučovania. Tí by mali byť začlenení medzi pedagogických zamestnancov v zmysle zákona. Cieľom jej druhej poslaneckej novely je odstránenie praktických problémov súvisiacich s vytvorením spoločnej triedy v strednej škole pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo pre niekoľko príbuzných učebných odborov.