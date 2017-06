Vláda prijala transparentnejšie pravidlá hodnotenia veľkých projektov

Na snímke zľava podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predseda vlády SR Robert Fico. Foto: FOTO TASR – Dano Veselský Foto: FOTO TASR – Dano Veselský

Bratislava 21. júna (TASR) – Hodnotenie verejných investičných projektov by malo byť transparentnejšie. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a minister financií Peter Kažimír (obaja Smer-SD) predložili novú metodiku na hodnotenie návratnosti investične náročných projektov a ich súladu so stratégiou štátu. Má to byť priamy nástroj proti korupcii pri čerpaní prostriedkov. Materiál dnes schválila vláda.Úrad vicepremiéra pokračuje v zavádzaní opatrení hodnoty za peniaze.vysvetlil Pellegrini.Nová metodika hodnotí nielen výnosnosť projektu, ale aj jeho prínosy pre dané územie. Minimalizuje kreatívny prístup k určovaniu hodnoty jednotlivých položiek v štúdiách uskutočniteľnosti. Zabraňuje dvojitému započítavaniu prínosov. Zároveň určuje, ako majú byť tieto štúdie vypracované, aby bolo možné projekty analyzovať a vzájomne porovnávať.Každá investícia sa posúdi podľa dvoch kľúčových otázok – či sa dajú nájsť lepšie spôsoby, ako dosiahnuť vytýčený cieľ, a či existuje účinnejšie využitie verejných prostriedkov.Tieto nové pravidlá budú platiť rovnako pre projekty financované zo štátnych peňazí aj z eurofondov. Analýzy vypracované podľa tejto metodiky budú zverejnené na portáli verejnej správy Slovensko.sk.konštatoval Pellegrini.Dodal, že tu nevidí miesto na rezortizmus.zdôraznil vicepremiér.Podľa platného nariadenia vlády z októbra minulého roka tak či tak existuje povinnosť predkladať ministerstvu financií cost-benefit analýzy (CBA) každého projektu, ktorého hodnota presahuje 40 miliónov eur. Pri projektoch informatizácie je to už od 10 miliónov.Metodika bola pripravená na základe skúseností a dokumentov Európskej komisie a Veľkej Británie.