Vláda rozhodne o oddlžovaní nemocníc a dofinancovaní zdravotníctva

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Do zdravotníctva majú pritiecť stámilióny eur, a to najmä na zaplatenie dlhov. Ministri dnes budú rokovať o v poradí už štvrtom oddlžovaní nemocníc, ako aj o tohtoročnom dofinancovaní rezortu. Na oddlžovanie sa má použiť najviac 585 miliónov eur zo štátnych finančných aktív. V prípade dofinancovania sa hovorí o sume 50 miliónov eur, definitívne číslo však bude známe až na jeseň.Oddlžovanie sa má začať na jeseň, plánuje sa viacero kôl. Týka sa štátnych aj neštátnych nemocníc. Nebude jednorazové, bude dobrovoľné, peniaze majú dostať tí, ktorí budú ochotní plniť ozdravné plány. Štát chce oddlžovať dvoma formami - takzvanou dohodou o fixnom diskonte a elektronickou aukciou, bude hľadieť na dlhy vzniknuté do konca minulého roka. Nemocnice najviac dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok, ktorí už avizovali, že sa im pripravované podmienky nepáčia, a Sociálnej poisťovni.Vláda by mala rokovať aj o zvýšení zdravotných odvodov za štátnych poistencov. Do zdravotníctva by malo prísť navyše 50 miliónov eur. "Číslo dofinancovania by malo byť konkrétnejšie po septembrovej daňovej prognóze, môže byť ešte väčšie alebo menšie," avizoval minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Sadzba za poistencov štátu by mala posledné dva mesiace v roku preto stúpnuť z 3,78 na 4,73 percenta z vymeriavacieho základu.Pokuty za neplatné alebo chýbajúce emisné či technické kontroly sa majú znížiť. Zároveň sa liberalizuje trh so sieťou staníc technických a emisných kontrol. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorú na dnešné rokovanie vlády predkladá minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Novela má nadobudnúť účinnosť od 1. novembra 2017, pričom ustanovenia týkajúce sa zníženia pokút majú navrhnutú účinnosť od 1. apríla 2018, vzhľadom na potrebné úpravy informačných systémov.K zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku má prispieť súbor 35 opatrení z dielne ministerstva hospodárstva v rôznych oblastiach. Tie majú za cieľ zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie podnikateľského prostredia. Ministrom ich dnes predstaví šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).Projekty zamerané na budovanie tzv. rozumných miest by mali získať podporu od štátu. Počíta s tým Návrh pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v SR, ktorý na rokovanie vlády predkladá vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Účelom návrhu je vytvoriť podmienky na pilotnú podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v SR, a to realizáciou projektov malých a stredných podnikov implementáciou pilotnej schémy.V roku 2016 došlo k výraznému zhoršeniu bezpečnostnej situácie vo svete, čoho dôsledkom je zvýšené množstvo teroristických útokov, Európsku úniu nevynímajúc. Konštatuje sa to Správe o bezpečnosti v SR za rok 2016, s ktorou prichádza na rokovanie kabinetu predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).Bezpečnosť v SR bola podľa premiéra aj napriek negatívnym javom zachovaná činnosťou štátnych orgánov a opatreniami, ktoré prijala vláda. Do budúcnosti bude potrebné splniť v tejto oblasti viacero opatrení. Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) má napríklad do konca tohto mesiaca vypracovať návrh Dlhodobého plánu výstavby a rozvoja Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, ktorý sa má po jeho schválení začať implementovať.