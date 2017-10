Vláda sa nezaoberala nomináciami do Súdnej rady

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Na najbližšie zasadnutie Súdnej rady, ktoré sa uskutoční v pondelok 16. októbra, príde najviac 15 z jej celkom 18 členov. Vláda totiž ani dnes neobsadila dve miesta v rade, ktoré sa uvoľnili 27. septembra. Na ďalšiu stoličku člena rady uvoľnenú ešte v júni stále neusadol nominant parlamentu.Podpredsedníčka a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) zatiaľ neukončila koaličné rokovania, ktorých cieľom je nájsť nástupcov za sudcov Evu Fulcovú a Ľuboša Sádovského. Oznámila to po dnešnom zasadnutí vlády. Očakáva však, že otázka vládnych aj parlamentnej nominácie by mohla byť uzavretá v priebehu tohto mesiaca.vysvetlila.Ministerka oslovila akademickú obec so žiadosťou o mená vhodných vládnych nominantov do Súdnej rady. S tými, ktoré dostala, je spokojná.ozrejmila.V parlamente sa už dlhší čas komplikuje hľadanie nástupcu za členku Súdnej rady Alenu Šiškovú. Sudkyni Najvyššieho súdu, ktorá v Súdnej rade zastupovala zákonodarnú moc, uplynulo funkčné obdobie ešte 28. júna. Žitňanská nesúhlasí s tým, aby Šiškovú nahradila štátna tajomníčka jej ministerstva za Smer-SD a zároveň sudkyňa s prerušeným výkonom funkcie Monika Jankovská.Jankovskú presadzuje predseda ústavnoprávneho výboru Robert Madej (Smer-SD).potvrdila ministerka fakt, že sa s koaličným partnerom o tejto veci rozprávala.Podľa zmeny v sudcovských zákonoch majú zákonodarnú, výkonnú moc a prezidenta v Súdnej rade zastupovať nesudcovia. Žitňanská zmeny presadila aj preto, aby bol eliminovaný politický vplyv v Súdnej rade a bola otvorená aj pre nesudcov. Poukazuje pritom na to, že Jankovská je v politickej pozícii a zároveň sudkyňa. Hovorilo sa aj o možnosti Žitňanskej demisie, ak by Jankovská do Súdnej rady prešla.Znovuobsadením jedného z trojice miest parlamentu a dvoch z trojice miest vlády sa ukončí personálna obnova na konci jej tretieho funkčného obdobia. Na konci júna v rade zasadlo sedem nových zástupcov sudcov, ktorí vzišli z májovej voľby. Funkčné obdobie sa skončilo okrem iného aj doterajšej predsedníčke Jane Bajánkovej a podpredsedovi Jánovi Vankovi.Súdna rada si 11. júla zvolila novú predsedníčku, ktorou sa stala sudkyňa Najvyššieho súdu Lenka Praženková. Podpredsedu si Súdna rada zatiaľ nezvolila. Na septembrovej schôdzi chýbal jednému z dvojice kandidátov k zvoleniu jediný hlas. Odvtedy sa nekompletnosť rady zväčšila, problém pri hľadaní podpredsedu tak môže narásť.