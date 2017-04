Vláda schválila akčný plán na boj proti daňovým podvodom

Na snímke zľava minister financií SR Peter Kažimír, premiér SR Robert Fico a minister vnútra SR Robert Kaliňák počas rokovania schôdze vlády Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. apríla (TASR) – Na zabránenie daňovým únikom, elimináciu podvodov s minerálnym olejom či proti nekalým praktikám pri fúziách obchodných spoločností sú zamerané opatrenia z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 až 2018.Dokument, ktorý predložilo ministerstvo financií spolu s rezortmi spravodlivosti a vnútra, dnes schválila vláda. Materiál obsahuje 21 nových opatrení, ktoré reagujú na potreby aplikačnej praxe a ich cieľom je eliminácia nových foriem daňových podvodov.Jedným z opatrení je zabránenie nekalým praktikám likvidácie obchodných spoločností. Pomôcť má aj zavedenie evidencie tržieb prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice s online prepojením na finančnú správu, posilnenie inštitútov na zabezpečenie majetku, online monitoring prepravy tovaru či umožnenie vrátenia nerizikovej časti nadmerného odpočtu platiteľovi dane pred začatím daňovej kontroly.Za vhodný nástroj považuje štát tiež Jednotné analytické centrum, internú indexáciu daňových subjektov podľa spoľahlivosti alebo zrušenie živnostenského oprávnenia z dôvodu opakovaného porušovania zákona o účtovníctve.Cieľom ďalších opatrení je eliminovanie možnosti únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja a zvýšenie zodpovednosti daňových subjektov za správnosť údajov uvádzaných v daňových priznaniach, výkazoch a hláseniach.Súčasťou akčného plánu je aj zavedenie súhrnného protokolu, predĺženie lehoty úschovy účtovných dokladov v elektronickej alebo papierovej podobe na 10 rokov a predĺženie lehoty na uskutočnenie daňového konania rovnako na 10 rokov.Akčný plán počíta tiež so zjednodušením vyrubovacieho konania, rozšírením inštitútov ochrany záujmov štátu v oblasti daní a zavedením povinnosti pre súdy a orgány štátnej správy verifikovať údaje zapisované do príslušných registrov a evidencií.Rozšíriť by sa mali oprávnenia Kriminálneho úradu finančnej správy, zaviesť možnosť použitia inštitútu agenta, posilniť osobná zodpovednosť spoločníkov obchodných spoločností a v oblasti stavebníctva zaviesť oprávnenie pre finančnú správu vstupovať do kolaudačného konania.Zároveň by sa mala vytvoriť nová inštitúcia pre správu majetku zaisteného v trestnom, daňovom a inom správnom konaní, aby sa s ním efektívne nakladalo – tzv. Asset Management Office.