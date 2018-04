Vláda schválila kandidatúru SR na Predsedníctvo Rady OECD

Na archívnej snímke druhý zľava predseda vlády SR Peter Pellegrini, vľavo podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír, druhý sprava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a vpravo podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - Slovensko bude kandidovať na Predsedníctvo Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na ministerskej úrovni (MCM). Preto personálne posilní svoju stálu misiu pri OECD a riadiaci odbor, ktorý pokrýva agendu OECD v ústredí. Zároveň vytvorí medzirezortný orgán, ktorý bude predsedníctvo koordinovať. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.uvádza sa v materiáli. Predsedníctvo má tiež pomôcť propagovať Slovensko v zahraničí a na národnej úrovni zvýšiť povedomie o jeho úlohe v medzinárodnom prostredí. Podľa materiálu rok 2019 je pre slovenské predsedníctvo ideálny, pretože v roku 2020 sa už budú konať parlamentné voľby.Každé predsedníctvo má svoju kľúčovú tému, tento rok je to napríklad Podpora multilaterizmu. Zatiaľ ešte nie je jasné, aká bude téma v roku 2019, čo však pre ohlásenie kandidatúry nie je prekážkou.vysvetľuje sa v materiáli.Rozhodnutie o predsedníctve Slovenska v roku 2019 sa v prípade predloženia kandidatúry pravdepodobne potvrdí na zasadnutí MCM v máji 2018. Iná krajina sa zatiaľ o predsedníctvo v tomto roku neuchádza. Slovensko sa podľa materiálu nebude uchádzať o predsedníctvo zasadnutia Globálnej strategickej skupiny, ktoré sa zo strany sekretariátu OECD považuje za vhodnú kombináciu s nadchádzajúcim predsedníctvom ministerskej rady. Nahradiť by ho malo Švajčiarsko.Rada OECD zasadá väčšinou raz mesačne na úrovni vedúcich stálych misií a raz ročne na úrovni ministrov. Cieľom MCM je diskutovať o kľúčových témach a stanoviť priority práce OECD na nadchádzajúci rok. Medzi úlohy OECD patrí hodnotenie a porovnávanie sektorových ekonomík a na základe toho vytváranie stratégií rozvoja. Okrem zasadnutí riadiacich orgánov má OECD viac ako 200 špecializovaných výborov, pracovných skupín a expertných tímov.