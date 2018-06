Vláda schválila plán obnovy 27 budov ústredných orgánov štátnej správy

Na archívnej snímke zasadnutie vlády SR. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. júna (TASR) - Vláda schválila v stredu materiál Plán obnovy relevantných budov 2018 na základe zákona o energetickej efektívnosti z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR.Rezort je spolugestorom pre transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o energetickej efektívnosti.Dokument obsahuje zoznam budov ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS), ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Ďalej je to zoznam budov v ich vlastníctve a v správe, ktoré budú obnovené z prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).Do zoznamu budov určených na obnovu bolo zaradených 27 budov ÚOŠS s podlahovou plochou väčšou ako 250 metrov štvorcových (m2). Predpokladaný objem investícií, určených na obnovu je vyše 9,127 milióna eur. Pri obnove budú využité financie zo štátneho rozpočtu a OP KŽP.Z prostriedkov štátneho rozpočtu by sa malo obnoviť 21 budov s odhadovanou výškou nákladov 4,959 milióna eur a z prostriedkov OP KŽP by sa malo obnoviť 6 budov s odhadovanou výškou nákladov 4,167 milióna eur.Vypracovanie plánu obnovy je príležitosťou uplatniť efektívne opatrenia a výrazne prispieť k celkovým úsporám energie a najmä k potrebnému zníženiu emisií, uvádza sa v materiáli.Hĺbkovou obnovou sa okrem zníženia spotreby energie a emisií zabezpečí predĺženie ich životnosti, užívateľskej bezpečnosti a zlepšenie hygienických podmienok pri užívaní, uzatvára materiál.