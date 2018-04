Vláda schválila povýšenie J. Štefanku do generálskej hodnosti

Na ilustračnej snímke Ozbrojené sily SR Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Vláda navrhuje na vymenovanie náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka

Bratislava 25. apríla (TASR) – Ozbrojené sily SR budú mať ďalšieho generála. Vláda v stredu schválila vymenovanie plukovníka Juraja Štefanku do vojenskej hodnosti brigádneho generála.Do hodnosti generálmajora by mali byť povýšení brigádni generáli Josef Pokorný a Vladimír Šimko a generálmajor Ján Balciar by mal byť povýšený do hodnosti generála.Schválené návrhy predloží premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi.V súčasnosti je v rezorte obrany a v Ozbrojených silách SR plánovaných 20 generálskych funkcií, z ktorých je 17 obsadených generálmi a tri plukovníkmi, priblížilo ministerstvo obrany.uviedlo ministerstvo.Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) navrhol na vymenovanie do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR generálmajora Daniela Zmeka. Vláda návrh v stredu počas rokovania schválila.Súčasnému náčelníkovi GŠ OS SR Milanovi Maximovi uplynie 6. mája štvorročné funkčné obdobie. Zmeko v súčasnosti pôsobí na ministerstve obrany vo funkcii národného riaditeľa pre vyzbrojovanie a má na starosti modernizačné armádne projekty.Funkcia náčelníka GŠ OS SR nie je zo zákona zastupiteľná, vzhľadom na to musí byť nový náčelník GŠ OS SR vymenovaný tak, aby funkcia bola vykonávaná bez prerušenia.OĽaNO vyzvalo Gajdoša, aby na post náčelníka GŠ Zmeka nenominoval. Hnutie zároveň uviedlo, že v prípade, ak Zmeka aj tak nominuje, vyzývajú prezidenta SR Andreja Kisku, aby nominácii nevyhovel. Zmeko podľa Eduarda Hegera (OĽaNO) nespĺňa potrebné predpoklady na zastávanie najvyššieho postu v OS a v porovnaní so súčasným náčelníkom GŠ Milanom Maximom nemá dostatočný morálny kredit ani dostatok veliteľských skúseností.Náčelníka GŠ OS SR vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády.