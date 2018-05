Vláda schválila povýšenie riaditeľa ZVJS do generálskej hodnosti

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. mája (TASR) – Na čele Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) by mal byť generál. Vláda v stredu vyjadrila súhlas s povýšením plukovníka Milana Ivana, ktorý je generálnym riaditeľom ZVJS, do tejto hodnosti. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) predloží návrh prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi.Povýšenie šéfa väzenského zboru navrhol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). V odôvodnení uviedol, že je to v súlade s Ústavou SR i Zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ZVJS a Železničnej polície.