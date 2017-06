Vláda schválila program osláv udalostí medzi SR a ČR v roku 2018

Na archívnej snímke zľava minister hospodárstva SR Peter Žiga, minister financií Peter Kažimír, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. júna (TASR) – V roku 2018 si Slovensko a Česko pripomenú viacero významných historických výročí. Pri príležitosti osláv týchto dejinných udalostí sa uskutoční rad podujatí. Ich program a rozpočet dnes schválila vláda.Slovenská republika a Česká republika si v nasledujúcom roku pripomenú 25. výročie osamostatnenia slovenskej a českej štátnosti, 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu známeho pod názvom Pražská jar a 100. výročie vzniku Československej republiky a zároveň konca prvej svetovej vojny.Oslavy slovenská strana chápe ako neopakovateľnú príležitosť prispieť za účasti štátu k posilneniu vzájomnej spolupatričnosti občanov SR, k posilneniu ich identifikácie so slovenskou štátnosťou, a tým k posilneniu kohézie slovenskej spoločnosti a tiež ku kultivovaniu vlastenectva.V materiáli to uvádza národný koordinátor pre prípravu osláv Vladimír Valovič. Program bol podľa neho zostavený tak, aby sa najvýznamnejšie celonárodné podujatia rozložili na celý kalendárny rok a nesústredili sa iba do Bratislavy. Celkovo si organizácia osláv podľa materiálu vyžiada 4,44 milióna eur, ktoré budú vynaložené na 106 projektov.Pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa 1. januára 2018 uskutoční slávnostné zasadnutie vlády SR a v januári 2018 aj slávnostné zasadnutie Národnej rady SR. V priebehu roku sa uskutoční aj slávnostné výjazdové rokovanie vlády SR a spoločné zasadnutie vlád SR a ČR venované 100. výročiu vzniku ČSR. Spoločne by mali zasadnúť aj predsedníctva Národnej rady SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, a to 30. až 31. mája 2018.Celoštátne oslavy 100. výročia vzniku ČSR by mali vyvrcholiť paralelnou oslavou v Prahe 28. októbra 2018 a v Martine 30. októbra 2018, a to so všetkými štátnymi poctami. Podľa národného koordinátora ostáva hlavnou úlohou doriešiť vzájomnú účasť ústavných činiteľov SR, ako aj účasť zástupcov svetových mocností – Francúzska, Veľkej Británie a USA, ktoré stáli pri zrode Československa.Finančne najnáročnejším projektom v rámci osláv je stavebná obnova Múzea slovenských národných rád v Myjave a vytvorenie novej stálej expozície, ktorá si v réžii Slovenského národného múzea vyžiada 813.000 eur. Významnou bude aj Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava k 100. výročiu vzniku ČSR. Pod taktovkou Slovenského národného múzea a Národného múzea Praha bude v mesiacoch apríl až september 2018 v Bratislave a od októbra 2018 až do mája 2019 v Prahe. Na jej organizáciu by malo zo slovenskej strany ísť 518.000 eur.Príprave osláv venovali pozornosť vlády SR a ČR na spoločnom zasadnutí v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2016. Definitívna medzivládna dohoda ohľadom osláv by mala byť schválená na spoločnom zasadnutí vlád tento rok. Podľa národného koordinátora je vhodné vyhlásiť rok 2018 za rok slovensko-českej a česko-slovenskej vzájomnosti.