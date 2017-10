Vláda schválila rozpočet na budúci rok, deficit má klesnúť pod 1 % HDP

Na snímke zľava ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, podpredseda vlády a pre investície informatizáciu Peter Pellegrini a premiér SR Robert Fico počas 73. rokovania vlády SR 11. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) - Deficit verejných financií klesne v budúcom roku po prvýkrát pod hranicu 1 % na úroveň 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku sa má znížiť na 0,1 % HDP, v roku 2020 je cieľom vyrovnaná bilancia.Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý dnes schválila vláda. Parlament by ho mal prerokovať tradične na prelome novembra a decembra.Pri dosiahnutí týchto cieľov sa má znížiť úroveň verejného dlhu v budúcom roku tesne pod hranicu 50 % HDP (49,9 %). Do roku 2020 sa bude dlh ďalej znižovať, a to k úrovni okolo 45 % HDP.Štátny rozpočet má v budúcom roku hospodáriť s hotovostným schodkom 1,973 miliardy eur. Jeho celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 13,983 miliardy eur, výdavky by mali dosiahnuť 15,956 miliardy eur.Rozpočet počíta aj s prioritami, na ktorých sa dohodli koaliční partneri. Ide napríklad o zvýšenie minimálnej mzdy, podporu v dochádzaní za prácou, zvýšenie príplatkov za nočnú prácu a prácu počas víkendov a sviatkov, umožnenie dobrovoľného vyplácania 13. a 14. platu a ďalšie pripravované opatrenia.Základom pre vypracovanie návrhu rozpočtu bola aktuálna makroekonomická prognóza, ktorá na budúci rok počíta s rastom slovenskej ekonomiky na úrovni 4,2 %. Za zrýchlením rastu oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým plánované spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu.