Vláda schválila vyslanie slovenských vojakov do zahraničia

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš počas 99. rokovania vlády SR 11. apríla 2018 v Bratislave.

Bratislava 11. apríla (TASR) – Vládny kabinet schválil na svojom stredajšom rokovaní vyslanie slovenských vojakov do zahraničia. Ozbrojené sily SR sa od 16. do 25. apríla zúčastnia na vojenskom cvičení v Lipníku nad Bečvou v Českej republike.Ministerstvo obrany SR predložilo nový, respektíve doplňujúci materiál pre zmeny termínov jednotlivých vojenských cvičení. Návrh sa predkladá z dôvodu spresnenia podmienok vojenského cvičenia IDEE (Internal DPoP Evaluation Exercise) zo strany zahraničného partnera.Na vojenskom cvičení v Českej republike sa zúčastní do 25 príslušníkov Ozbrojených síl SR.