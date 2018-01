Vláda schválila zameranie slovenskej bilaterálnej rozvojovej pomoci

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Značka slovenskej bilaterálnej rozvojovej pomoci SlovakAid bude aj tento rok viditeľná vo viacerých krajinách sveta. Slovenská republika na tento účel vyčlení dokopy 15 miliónov eur, zameranie pomoci v stredu schválila vláda. Okrem tradičných štátov ako Afganistan alebo Keňa sa Slovensko zameria i na krajiny ako Sýria, ktoré sú zdrojom utečencov.Teritoriálne a obsahové zameranie rozvojovej pomoci na vláde obhajoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok. Zdôraznil, že ide o dôležitý nástroj zahraničnej politiky Slovenska.vysvetlil.zdôraznil.Dobrou správou podľa štátneho tajomníka je, že balík rozvojovej pomoci, ktorý najmä formou grantov rozdeľuje rezort diplomacie, vzrástol v tomto roku o 10 percent na celkových 7,2 milióna eur.povedal Korčok.Prostriedky na rozvojovú pomoc budú poskytovať aj ďalšie ministerstvá. Z nich najviac, až 1,9 milióna eur, má v rozpočte rezort školstva. Do zvereneckých fondov prispeje Slovensko sumou 3,5 milióna eur, čo Slovensko podľa Korčoka robí najväčším prispievateľom v prepočte na obyvateľa.ozrejmil. Pomoc utečencom cez Migračný úrad dosiahne sumu 1,2 milióna eur.Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce na rok 2018 vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na roky 2014 až 2018 a aktuálnych výziev, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo. Rozvojová pomoc sa tak podľa rezortu zahraničia bude tento rok vyznačovať kontinuitou s doterajšími rozvojovými aktivitami SR. V tomto roku potom ministerstvo pripraví novú strednodobú stratégiu na ďalšie roky.uvádza ministerský materiál. Slovensko za posledné roky výrazne zvýšilo svoju humanitárnu pomoc a v roku 2018 bude naďalej podporovať humanitárne projekty, no zároveň zefektívni celkové nastavenie tejto pomoci, deklaruje ministerstvo.Výzvou do nasledujúceho obdobia bude podľa rezortu lepšie nastavenie projektového cyklu, spustenie procesu hodnotení existujúcich programových dokumentov, intenzívnejšie zapájanie podnikateľského sektora do rozvojových aktivít, ako aj účinná verejná informovanosť a vzdelávanie o rozvojovej spolupráci ako medzinárodnopolitickom nástroji na zvládanie pribúdajúcich globálnych výziev.