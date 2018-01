Vláda SR bude dnes rokovať o dôležitých témach

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 31. januára (TASR) – Súkromné pozemky, na ktorých sa nachádzajú environmentálne záťaže, bude môcť štát od marca vyvlastniť v prípade, že ich majitelia nebudú súhlasiť s odstránením. Opatrenie pripravil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), do praxe ho chce dostať v zrýchlenom legislatívnom konaní. Materiálom z envirorezortu by sa mala v stredu zaoberať vláda a neskôr aj parlament na aktuálnej schôdzi.Návrh podľa Sólymosa reaguje aj na situáciu s plánovanou sanáciou skládky v bratislavskej Vrakuni, kde je problém pri stavebnom konaní pri troch pozemkoch.povedal nedávno v rozhovore pre TASR. Prípadom vrakunskej skládky argumentuje ministerstvo aj potrebu zrýchleného legislatívneho konania.Slovensko chce efektívnejšie zaisťovať majetok v trestnom konaní, v budúcnosti by ho malo spravovať Finančné riaditeľstvo SR. Celkom novú úpravu v tejto oblasti presadzuje ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), k jej návrhu zákona o zaistení majetku a správe zaisteného majetku sa po štvrťroku vráti vláda.Po dodatočnej diskusii z neho vypadlo ustanovenie, podľa ktorého by o zaistení majetku mohol rozhodovať aj policajt, čo navrhovala polícia a prokuratúra. Zavádzajú sa však nové zaisťovacie inštitúty, sprísňuje skutková podstata trestného činu marenia výkonu správy daní a rozširuje možnosť využitia agenta, čím sa do slovenskej legislatívy zapracovávajú opatrenia Akčného plánu boja proti daňovým podvodom.Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) bude môcť udeľovať čestné štátne tituly v oblasti športu. Poverenie by jej mala udeliť vláda, má sa tak zjednodušiť celý proces a rýchlejšie reagovať na dosiahnutie mimoriadneho úspechu športovcom, prípadne slávnostné ukončenie kariéry športovca.Právomoc ministerky sa má vzťahovať aj na návrhy, o ktorých doteraz nebolo rozhodnuté. Za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena krajiny v zahraničí alebo za mimoriadne zásluhy v oblasti športu sa môžu udeliť štyri rôzne čestné štátne tituly: čestný titul Majster športu, titul Zaslúžilý majster športu, čestný titul a titul Zaslúžilý odborník v športe.Ministri posúdia návrh poslancov NR SR za stranu Most-Híd na zavedenie čiastočnej exekučnej imunity pre mestá a obce. Vzťahovať sa má na majetkové účasti v právnických osobách zabezpečujúcich verejnoprospešné služby - nakladanie s komunálnym odpadom, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, výrobu a rozvod tepla. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) to považuje za neúplné. Imunitu by mali podľa nej mať i samosprávy poskytujúce vitálne služby inak ako cez právnické osoby.Od 1. mája tohto roka by si mohli zamestnanci finančne prilepšiť. Vláda prerokuje poslaneckú novelu Zákonníka práce, ktorou sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku, ako aj zaviesť príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu. Právnu normu pripravila trojica poslancov Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák (všetci Smer-SD). Novela je v súčasnosti v parlamente už v druhom čítaní.Kabinet sa oboznámi aj s novelou zákona o službách zamestnanosti, ktorú pripravila rovnaká trojica poslancov. Priniesť má zvýšenie záujmu ľudí vycestovať za prácou či zjednodušenie podmienok zamestnávania ľudí z tretích krajín. Autori v nej navrhujú zvýšiť viaceré príspevky na podporu mobility za prácou, ako aj zaviesť nový príspevok na presťahovanie.