Vláda SR bude rokovať o nákupe obrnených vozidiel za vyše miliardu eur

Na archívnej snímke zľava minister hospodárstva SR Peter Žiga, minister financií Peter Kažimír, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Slovenskí vojaci by už v budúcom roku mohli dostať prvé nové obrnené transportéry. Vláda dnes bude rokovať o pláne ministerstva obrany nakúpiť v nasledujúcich rokoch spolu 81 bojových obrnených vozidiel na podvozku 8x8 a 404 bojových obrnených vozidiel, respektíve viacúčelových taktických vozidiel na podvozku 4x4. Celková suma sa odhaduje na takmer 1,2 miliardy eur.Ministerstvo obrany argumentuje, že armáda v súčasnosti nedisponuje takýmito typmi vozidiel, ktoré sú považované v každej armáde členských krajín NATO za dôležitú súčasť výzbroje operačných zoskupení a samostatne pôsobiacich jednotiek. Súčasná technika, ktorú armáda má, je už podľa rezortu na konci technickej životnosti. Spôsob, akým by sa vozidlá obstarali, sa analyzuje.Kabinet tiež bude hovoriť o rozšírení možnosti poskytovania pomoci pre včelárov. Prostredníctvom nového Národného plánu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva si včelári, začínajúci včelári a včelárske združenia najbližšie tri roky rozdelia každý rok po takmer 1,2 milióna eur. Z dôvodu rozsahu zmien vyplývajúcich z tohto plánu agrorezort vypracoval nové nariadenie vlády.Témou bude aj hospodárenie Sociálnej poisťovne. Vlani zaznamenala lepší výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie od ekonomicky aktívneho obyvateľstva o 413,03 milióna eur. Hospodárenie Sociálnej poisťovne tak skončilo bilančným rozdielom 529,1 milióna eur.Na programe je aj informácia o škodách, ktoré na Slovensku napáchali povodne od júla do decembra 2016. Suma prekročila vyše 11,5 milióna eur, najväčšie škody vznikli na majetku štátu. Ďalšie peniaze, vyše 1,2 milióna eur, predstavovali výdavky na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce. Ministri by mali rozhodnúť o ich preplatení zo štátnej pokladnice.