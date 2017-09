Vláda SR dnes posúdi zmeny v liekovej politike štátu

Vláda SR, ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Dano Veselský Foto: FOTO TASR – Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) – V liekovej politike štátu dôjde k zmenám. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) dnes na vláde predstaví nové podmienky preplácania liekov z verejného zdravotného poistenia. Sľubuje si od toho lepšiu dostupnosť modernej liečby. Novela zákona o rozsahu a podmienkach ich úhrady prináša viaceré novinky. Zmeniť sa má napríklad posudzovanie nákladovej efektívnosti liekov, spôsob preplácania liekov na výnimky, farmafirmy tiež majú dostať možnosť dávať na lieky zľavy.Ministerstvo zdravotníctva chce mať tiež pod kontrolou, koľko peňazí ide na lieky, na ktoré sa z verejného zdravotného poistenia platí najviac peňazí. Všetky lieky, ktoré sú hradené z poistenia a zdravotné poisťovne na ne dávajú viac ako 1,5 milióna eur ročne, majú byť po novom kategorizované podmienene. Ich výrobcovia by tak každý rok museli predkladať plány, koľko si liečba pacientov vyžiada. Ak ich prekročia, rozdiel budú musieť zdravotným poisťovniam zaplatiť.Drucker predložil na rokovanie vlády aj novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Predpis na lieky či výmenný lístok tak nemajú byť viac povinne papierové. Pacienti ich v papierovej podobe dostanú, ak o to požiadajú. Ide o zmeny súvisiace s elektronizáciou zdravotníctva, ktorá sa má od budúceho roka spustiť naostro. Legislatívna zmena má priniesť aj zjednodušenie pacientskeho sumára v elektronickej zdravotnej knižke, umožnenie prístupu k nemu aj sestrám či možnosť zapísať správu o ošetrení pacienta len elektronicky.Úpravy v zdaňovaní pre cestovné kancelárie či oslobodenie humanitárnych darcov od dane. Tieto zmeny má priniesť novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú dnes prerokuje vláda. Ministerstvo financií sa v novele zameriava na oblasti, v ktorých sa v praxi ukázalo, že je potrebné upraviť existujúce pravidlá uplatňovania DPH.Podpredsedami regulačného úradu by mali byť od 21. septembra Jozef Mihok a Milan Kubala. Vyplýva to z návrhu na vymenovanie dvoch podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý by mal dnes schváliť vládny kabinet. Vláda by mala zároveň odvolať doterajšieho podpredsedu úradu Miroslava Čelinského.Požiadavky na zaobchádzanie s veterinárnymi prípravkami a veterinárnymi technickými pomôckami, podmienky schválenia, respektíve oznámenia ich uvádzania na trh a požiadavky na ich výrobu a klinické hodnotenie upraví nový zákon. Na dnešné rokovanie kabinetu návrh predkladá ministerstvo pôdohospodárstva.Ministri sa dnes zapoja do Európskeho týždňa mobility a na rokovanie vlády prídu alternatívnou dopravou. Takýmto spôsobom podporia myšlienku každoročného európskeho podujatia, ktorou je zvýšiť povedomie obyvateľstva o alternatívnych spôsoboch dopravy a zabrániť narastajúcemu znečisteniu v mestách.