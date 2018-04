Vláda: SR potrebuje ráznejšie zlepšovať svoje podnikateľské prostredie

Na archívnej snímke Peter Žiga. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 25. apríla (TASR) – Ak chce Slovensko dosiahnuť viditeľné zlepšenie v rámci medzinárodných hodnotení kvality podnikateľského prostredia, potrebuje ho zlepšovať výraznejšie a razantnejšie. V Správe o stave podnikateľského prostredia v SR, ktorú v stredu prerokuje vláda, to konštatuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pod vedením Petra Žigu (Smer-SD). Podľa rezortu sú potrebné zvýšený záujem riešiť podnikateľské prostredie systémovo a aktívny prístup ústredných orgánov štátnej správy.Žiga kolegov vo vláde informuje, že z hľadiska medzinárodného porovnania Slovensko zaznamenalo v roku 2017 mierne zhoršenie svojho postavenia v rebríčku Doing Business, kde sa z 33. miesta posunulo na 39. miesto, v prieskume konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra si už druhýkrát po sebe polepšilo zo 65. na 59. miesto a podľa výsledkov prieskumu GEM a hodnotení zo strany slovenských podnikateľov možno konštatovať mierne zlepšenie v niektorých vybraných indikátoroch ako financovanie a vzdelanie, no aj mierne zhoršenie, napríklad v oblasti vládnych politík.Ministri majú na programe 101. schôdze odsúhlasenie viacerých poslaneckých noviel, ktoré majú byť na májovej schôdzi parlamentu prerokované v druhom čítaní. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) prináša návrh vládneho nariadenia, ktoré definuje nové metódy posudzovania pre hlukové indikátory využívané v procese vypracovania strategických hlukových máp. Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Pavol Pavlis zase pripravil návrh vládneho nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu.Vláda by mala odsúhlasiť, že Slovensko vyšle na územie Lotyšska maximálne 152 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Pôsobiť budú od polovice tohto roka v dvoch polročných rotáciách v sektore zodpovednosti Kanady s možnosťou nasadenia aj na území Litovska, Estónska a Poľska na základe spolupráce s ich ozbrojenými silami a ozbrojenými silami iných členských krajín NATO.