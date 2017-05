Vláda USA chce zhabať newyorský mrakodrap, ktorý údajne využíva Irán

Na ilustračnej snímke je New York Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

New York 31. mája (TASR) - Irán ilegálne prevádzkuje 36-poschodovú kancelársku budovu v centre New Yorku, pričom ju využíva na obchádzanie sankcií, ktoré naň uvalili Spojené štáty. Právnik americkej vlády Martin Bell to vyhlásil v utorok na úvod príslušného súdneho konania.Irán si podľa Bella dlhé roky tajne udržiava kontrolu nad mrakodrapom, ktorý sa nachádza blízko Rockefellerovho centra v newyorskej štvrti Manhattan. Prostredníctvom konzorcia tvoreného istou charitatívnou organizáciou a spoločnosťou, za ktorou stojí iránska banka, boli údajne prevedené milióny dolárov v platbách nájomného.Ministerstvo spravodlivosti USA teraz požaduje od súdnej poroty, aby rozhodla v prospech prepadnutia tejto budovy a iných nehnuteľností americkej vláde, pretože boli využívané na obchádzanie sankcií voči Iránu.Očakáva sa, že pred členov poroty následne predstúpia i právnici zastupujúci majiteľov predmetnej budovy.Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa potvrdila tento mesiac platnosť uvoľnenia sankcií voči Iránu v súlade s medzinárodnou dohodou o iránskom jadrovom programe. Súčasne však uvalila na Teherán nové reštrikcie v súvislosti s vývojom balistických striel.