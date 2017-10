Vláda USA: Toto je zoznam firiem spojených so sankciami voči Rusku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Padli prvé obvinenia

Washington 28. októbra (TASR) - Vláda Spojených štátov zverejnila zoznam podnikov, ktoré sú podľa nej napojené na tajné služby a obranný sektor Ruska. Ktokoľvek, kto bude s týmito subjektmi obchodovať, sa môže stať od budúceho roka terčom nových amerických sankcií, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí.Na zverejnenom zozname sa nachádza viac ako 30 ruských firiem vrátane zbrojárskeho koncernu Almaz-Antej, výrobcu strelných zbraní Kalašnikov či Združenej lodiarskej korporácie (OSK). Podkladom pre zákaz obchodovania s týmito podnikmi je zákon o nových protiruských sankciách, ktorý schválil americký Kongres v júli výraznou väčšinou.Sankcie majú Rusko postihovať za jeho konanie na Ukrajine a v Sýrii, ako aj za údajné zasahovanie do vlaňajších prezidentských volieb v Spojených štátoch.Jednotlivcom a subjektom obchodujúcim s podnikmi na čiernej listine bude po nadobudnutí účinnosti uvedeného zákona v roku 2018 hroziť, že sa vystavia takisto sankciám v podobe zmrazenia aktív a vylúčenia z amerického finančného systému.Kongres pôvodne určil vláde na zostavenie tohto zoznamu lehotu do 1. októbra, ministerstvo zahraničných vecí ju však nechalo uplynúť a až po rastúcom nátlaku zaslalo vo štvrtok výsledný dokument niektorým kongresmanom.Americké federálne orgány vzniesli v piatok prvé obvinenia v rámci vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v Spojených štátoch. Americká televízna stanica CNN o tom informovala s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s daným prípadom.Schválenie obvinení, ktorých podstata zatiaľ nie je známa, bolo úlohou tzv. federálnej veľkej poroty pôsobiacej v hlavnom meste Washington. Príslušná zložka bola na príkaz sudcu zapečatená, keďže prebiehajú prípravy na prípadné vzatie obvinených osôb do vyšetrovacej väzby, k čomu by podľa CNN mohlo dôjsť už v pondelok.Hovorca úradu špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý vedie vyšetrovanie údajných ruských zásahov do volieb, sa odmietol k týmto informáciám vyjadriť. Muellerova činnosť sa zameriava na možnú tajnú dohodu volebnej kampane Donalda Trumpa s Ruskom, ako aj na údajné marenie spravodlivosti zo strany Trumpa ako prezidenta, pripomenula CNN.