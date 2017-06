Vláda vlani podporila kultúru menšín sumou vyše 3,8 milióna eur

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Na podporu kultúry národnostných menšín smerovalo vlani zo štátneho rozpočtu vyše 3,8 milióna eur. Najviac finančných prostriedkov, takmer dva milióny eur, šlo na aktivity maďarskej menšiny. Nasledovali rómska (664.152 eur) a rusínska menšina (294.032 eur). Vyplýva to zo správy o postavení národnostných menšín, ktorú dnes schválila vláda.Podpora príslušníkov národnostných menšín sa realizuje prostredníctvom dotačného programu úradu vlády KNM. Cieľom je zachovanie a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín.pripomína sa v materiáli.Úrad splnomocnenca sa podľa správy aj vlani snažil udržať trend promptného uzatvárania zmlúv a vyplácania dotácií.konštatuje sa v správe.Uplynulý rok bol z pohľadu príslušníkov národnostných menšín podľa vládnej správy mimoriadne významný najmä v súvislosti s prijatím strategických a koncepčných dokumentov týkajúcich sa postavenia a práv národnostných menšín v SR. Išlo predovšetkým o dva - a to časť programového vyhlásenia vlády zameraného na ciele v oblasti menšinových politík SR a akčný plán. Tým bol po prvý raz vládou prijatý koncepčný plán konkrétnych širokospektrálnych a prierezových opatrení vo vzťahu k plnšiemu napĺňaniu práv príslušníkov národnostných menšín.Za hlavné výzvy do budúcnosti označila správa realizáciu opatrení na podporu a zlepšenie mechanizmov participácie osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú, či pokračovanie realizácie zmien v oblasti financovania kultúry, a to vytvorením verejnoprávneho fondu na podporu kultúry národnostných menšín. V oblasti používania jazykov národnostných menšín sa má naďalej pozornosť venovať zosúladeniu praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín.