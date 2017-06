Vláda vyčlenila státisíce eur z rezervy pomoc týraným ženám

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) - Vláda poskytne organizáciám, ktoré pomáhajú obetiam násilia na ženách a domáceho násilia, zo svojej rezervy vyše 106.000 eur. Kabinet dnes odsúhlasil ich uvoľnenie. Peniaze majú pomôcť riešiť finančnú situáciu bezpečných ženských domov a poradenských centier, kým sa budú môcť uchádzať o eurofondy.Podporu dostane osem zariadení, ktoré prevádzkuje päť organizácií - Za dôstojný život, Križovatky, Esther, Áno pre život a Dobrota Sv. Alžbety. Peniaze majú doriešiť ich financovanie do konca tohto roka.Z vládnej rezervy tiež poputuje 280.000 eur pre Inštitút pre výskum práce a rodiny na zabezpečenie prevádzky bezplatnej nonstop linky pre ženy zažívajúce násilie a koordinačných aktivít v oblasti násilia na ženách do konca roka 2017. Aktivity by mali byť neskôr financované prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje.