Vláda začala verejné vypočúvanie kandidátov na šéfa ÚVO

Bratislava 30. augusta (TASR) – Členovia vládneho kabinetu začali s verejným vypočúvaním kandidátov na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ide v poradí o druhé kolo voľby nového šéfa ÚVO, keďže v predchádzajúcom nezískal ani jeden z troch kandidátov potrebný počet hlasov.Aktuálne sa verejného vypočutia zúčastňuje deväť uchádzačov. Ministri prichádzajúci na vládu zatiaľ svojich favoritov vybraných nemali. "Hovoriť o favoritovi pri takom počte kandidátov by asi bolo nevhodné. Je potrebné si ich vypočuť, vypočuť si ich programy, návrhy," uviedla pred dnešným zasadnutím vlády ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS).Podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) je zaujímavé, že medzi kandidátmi je tak veľa súčasných zamestnancov ÚVO. Fakt, že sa hlási deväť kandidátov, považuje za prejav dôvery v to, že by sa mohol vybrať najlepší.Svojho favorita nemá ani minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) či podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD).konštatoval Pellegrini. Všetkých ich doteraz ani neštudoval, a preto je podľa vlastných slov vďačný za verejné vypočutie, kde si ich bude môcť vypočuť a spraviť si na nich názor.Do voľby nového šéfa ÚVO sa opäť prihlásila aj súčasná predsedníčka úradu Zita Táborská, ktorej sa v prvom kole nepodarilo vo voľbe uspieť.odôvodnila Táborská svoju opätovnú kandidatúru.