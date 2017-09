Vládna koalícia predstavila nový sociálny balíček

Na snímke zľava predseda strany SNS Andrej Danko, predseda strany SMER-SD Robert Fico a predseda strany Most-Híd Béla Bugár Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. septembra (TASR) - Rast minimálnej mzdy, zavedenie 13. a 14. platu bez platenia odvodov, zvýšenie príspevku na opatrovanie, navýšenie príplatkov za prácu v noci a za prácu počas soboty a nedele, či zavedenie príspevkov na presťahovanie sa za prácou do iného regiónu. Toto sú opatrenia v rámci nového sociálneho balíčka, na ktorom sa dohodla vládna koalícia.Opatrenia predstavili lídri po dnešnom rokovaní koaličnej rady. Zhodu našli aj pri rozpočte na budúci rok. Spolu s rezortom financií totiž bolo potrebné nájsť peniaze na opatrenia, ktoré presadzujú jednotlivé koaličné strany.priblížil premiér Robert Fico (Smer-SD).Avizoval, že schodok verejných financií by mal v budúcom roku predstavovať 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP)." doplnil Fico.Hrubý dlh SR by mal byť na úrovni 49,7 % HDP, čo je podľa premiéra najnižšia úroveň od roku 2012.