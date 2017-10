Vládna koalícia prezidenta Macriho zvíťazila v argentínskych voľbách

Na snímke Mauricius Macri (AP Photo/Natacha Pisarenko, File) Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buenos Aires 23. októbra (TASR) - Vládna koalícia prezidenta Mauricia Macriho zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách v Argentíne a zdá sa, že smeruje k svojej prvej väčšine v zákonodarnom zbore, odkedy sa Macri ujal funkcie v roku 2015. Vyplýva to z čiastkových výsledkov, o ktorých informovali agentúra AP a DPA.Macriho predchodkyňa vo funkcii Cristina Fernándezová, ktorá sa kandidatúrou v terajších voľbách vrátila do politiky, získala kreslo v Senáte.Doterajšie sčítanie poukazuje na jasné víťazstvo vládnej stredopravicovej koalície vo väčšine z argentínskych provincií vrátane štyroch najľudnatejších - Buenos Aires, Córdoba, Sante Fe a Mendoza. Tamojšie výsledky jej zatiaľ pripisujú 40 až 50 percent hlasov.Argentínski voliči rozhodovali v nedeľňajších voľbách o 24 zo 72 kresiel v Senáte a 127 z 257 členoch Poslaneckej snemovne.Fernándezová, u ktorej sa hovorí o možnom opätovnom uchádzaní o prezidentský úrad v roku 2019, má isté zvolenie za senátorku, aj keď jej strana skončila druhá za Macriho koalíciou. Dve z troch kresiel v Senáte za oblasť Buenos Aires totiž dostane strana s najvyšším počtom hlasov, pokým tretie je vyhradené pre stranu na druhom mieste.Fernándezová bojuje proti obvineniam z korupcie, týkajúcich sa obdobia jej osemročného pôsobenia vo funkcii prezidentky, a kreslo s Senáte by jej poskytlo imunitu, uviedla AP.