Vládna strana v Angole sa vyhlásila za víťaza parlamentných volieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Johannesburg 24. augusta (TASR) - Angolská vládna strana dnes vyhlásila, že získala väčšinu hlasov v stredajších parlamentných voľbách. Otvára sa tak cesta k tomu, aby minister obrany Joao Lourenco vystriedal prezidenta Josého Eduarda dos Santosa po jeho 38-ročnom vládnutí, uvádza portugalská agentúra Lusa.Vládnuce dos Santosovo Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly (MPLA) hovorí o svojom víťazstve na základe údajov od svojich členov volebných komisií po celej krajine. Podľa Joaoa Martinsa tak minister obrany Lourenco nahradí dos Santosa, ktorý sa už o prezidentský mandát uchádzať nebude.Opozičný Národný zväz za úplnú nezávislosť Angoly (UNITA) obvinil políciu zo streľby a zatýkania neďaleko voličských miestností pri hlasovaní v meste Huambo. Podľa predstaviteľov volebnej komisie však hlasovanie prebehlo hladko aj napriek menším problémom.Približne 9,3 milióna Angolčanov sa zaregistrovalo na voľby do 220-členného Národného zhromaždenia. Víťazná strana potom vyberie prezidenta.Lourenco (63) je bývalý guvernér, ktorý bojoval vo vojne proti portugalskej koloniálnej nadvláde ako aj v dlhej občianskej vojne, ktorá sa skončila v roku 2002. Dos Santos (74) by mal podľa očakávania zostať šéfom vládnucej strany, aj keď sa objavili znepokojujúce správy o jeho zdraví, keďže tento rok podstúpil liečenie v Španielsku.Mnohí Angolčania dúfajú, že práve zmena hlavy štátu by pre ich chudobnú krajinu, ktorej zhruba tretina populácie žije podľa Svetovej banky z menej než dvoch eur na deň, mohla byť akýmsi začiatkom novej éry.Dos Santosovi sa pripisuje zásluha na vytváraní veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, ako aj na tom, že sa z tejto chudobnej krajiny stal kľúčový producent ropy. Zároveň je však obviňovaný z rodinkárstva a zneužívania súdneho systému.