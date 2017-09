Vládne sily dobyli významné ropné pole pri meste Dajr az-Zaur

Na snímke zo Sýrskej oficiálnej tlačovej agentúry SANÁ sýrski vojaci a provládni ostreľovači stoja na pickupoch s raketometmi vo východnej sýrskej provincii Dajr az-Zaur 4. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 9. septembra (TASR) - Sýrske vládne sily prevzali kontrolu nad významným ropným poľom vo východnej časti krajiny, kde vedú boj proti militantom Islamského štátu (IS). Agentúra DPA o tom dnes informovala s odvolaním sa na sýrske štátne médiá.Podľa údajov sýrskej agentúry SANA armáda spoločne so spriaznenými polovojenskými oddielmi dobyla ropné pole Tajjam, ktoré sa nachádza južne od mesta Dajr az-Zaur v rovnomennej provincii. Hlásené sú ajproti IS na dôležitej ceste medzi Dajr az-Zaurom a mestom Suchna v provincii Homs.uviedol pre SANA nemenovaný predstaviteľ vládnych síl, pričom použil arabskú skratku staršieho názvu IS.Sýrskej armáde sa v utorok podarilo prelomiť obliehanie mesta Dajr az-Zaur militantmi IS, ktoré trvalo takmer tri roky. Sunnitskí extrémisti však stále kontrolujú väčšinu územia danej provincie.Popri úspechoch v provincii Dajr az-Zaur vládne sily dobyli aj päť dedín v provincii Homs, ktoré boli takisto v rukách IS.