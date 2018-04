Vládne sily po odchode povstalcov prevzali kontrolu nad mestom Dumajr

Stovky islamistických povstalcov odovzdali zbrane a začali opúšťať mesto Dumajr severovýchodne od sýrskej metropoly Damask. Informovala o tom vo štvrtok 19. apríla agentúra AP s odvolaním sa na sýrske štátne médiá. Na snímke ruskí vojaci a sýrske vládne sily sú pred autobusmi počas odchodu islamistických povstalcov z mesta Dumajr 19. apríla 2018. Dumajr sa nachádza neďaleko východnej Ghúty, bývalej bašty opozície na predmestí Damasku, ktorú sýrska vláda minulý týždeň plne dobyla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 19. apríla (TASR) - Sýrske vládne sily znovu prevzali kontrolu nad mestom Dumajr severovýchodne od metropoly Damask, keď odtiaľ vo štvrtok odišli povstalci a presunuli sa na sever krajiny. Informovali o tom sýrske štátne médiá.Televízia al-Ichbáríja odvysielala zábery obyvateľov Dumajru vítajúcich vládne bezpečnostné sily po tom, čo odtiaľ odišiel posledný autobus s povstalcami z islamistických milícii Džajš al-islám (Armáda islamu) a s ich rodinnými príslušníkmi. Autobus ich odviezol do severosýrskeho mesta Džarábulus pri hraniciach s Tureckom.Kontrolu nad Džarábulusom majú podelenú Turci a sýrski opoziční povstalci, pripomenula tlačová agentúra AP. Obyvatelia mávajúci štátnymi vlajkami zdvihli na plecia dopisovateľa televízie al-Ichbáríja, Rábíju Dibu, a skandovali heslá na podporu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Z Dumajru odišlo vo štvrtok okolo 1500 bojovníkov a 3500 ich rodinných príslušníkov - zvolili si radšej premiestnenie na sever Sýrie ako amnestiu ponúkanú sýrskou vládou.Dumajr sa nachádza v pohorí Kalamún, neďaleko oblasti východná Ghúta, ktorá sa dostala pod úplnú kontrolu vlády minulý týždeň, po dlhých týždňoch ofenzívy a údajnom chemickom útoku.Sýrske štátne médiá tiež informovali, že vládne sily začali vo štvrtok bombardovať zónu v Damasku, kontrolovanú extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS).Plán, oznámený militantom vo štvrtok už skôr, aby opustili svoju izolovanú oblasť v Damasku, zrejme stroskotal. Nie je však jasné, prečo táto dohoda pravdepodobne nedopadla dobre. Militanti sa mali podľa očakávania premiestniť na územie pod kontrolou IS, nachádzajúce sa vo východosýrskej púšti.Televízia al-Ichbáríja uviedla, že vládne lietadlá bombardujú damaskú štvrť Hadžr al-Aswad a palestínsky tábor Jarmúk v Damasku. Obe tieto lokality ovláda IS.