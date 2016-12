Vládnu stranu opustilo 29 kritikov juhokórejskej prezidentky

Juhokórejská prezidentka Pak Kun-hje Foto: TASR/AP Juhokórejská prezidentka Pak Kun-hje Foto: TASR/AP

Soul 27. decembra (TASR) - Takmer tri desiatky poslancov vystúpili dnes z juhokórejskej vládnucej strany Senuri v dôsledku korupčného škandálu okolo prezidentky Pak Kun-hje, ktorú parlament dočasne zbavil právomocí. Mohlo by to ovplyvniť prezidentské voľby, ktoré by sa mohli konať už za niekoľko mesiacov.Zo Senuri odišlo 29 poslancov, ktorí kritizujú Pak a jej stúpencov. Podľa miestnych médií plánujú založiť novú konzervatívnu stranu, ktorá sa pravdepodobne pokúsi prilákať ako svojho prezidentského kandidáta odchádzajúceho generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna. Existuje aj možnosť, že stranu v najbližších týždňoch opustia ďalší poslanci pre rozpory s prívržencami prezidentky, v ktorých rukách je naďalej vedenie strany.Skupina poslancov, ktorí odišli, obvinili stúpencov Pak Kun-hje, že "zabudli na hodnoty skutočného konzervativizmu, čo viedlo k strate dôvery občanov". Majú tým byť spoluzodpovední za aféru, ktorá Južnou Kóreou otriasa už celé týždne. Proti prezidentke protestovali v uliciach milióny ľudí.Rozkol vo vládnucej strane prišiel v čase, keď vyšetrovatelia rozšírili skúmanie škandálu okolo Pak Kun-hje, ktorá je obviňovaná z toho, že umožnila svojej dlhoročnej dôverníčke Čche Son-sil neoprávnene zasahovať do oficiálnych záležitostí krajiny, hoci nebola členkou vlády, ako aj vynucovať si peniaze a služby od veľkých firiem.Pan Ki-mun, bývalý šéf juhokórejskej diplomacie, je vnímaný ako najväčšia nádej konzervatívcov na opätovné získanie postu šéfa Modrého domu po tom, ako aféra Pak Kun-hje skomplikovala situáciu jej strane. V posledných prieskumoch je Pan na prvom mieste tesne pred liberálnym politikom Mun Če-inom, ktorého pred štyrmi rokmi Pak porazila vo voľbách.