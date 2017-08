Vládnuca strana v Angole zvíťazila v parlamentných voľbách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 25. augusta (TASR) - Angolská vládnuca strana Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly (MPLA) zvíťazila v stredajších parlamentných voľbách, pričom získala 61 percent odovzdaných hlasov. Oznámila to dnes angolská volebná komisia.Víťazstvom MPLA sa otvorila cesta k tomu, aby prezidenta Josého Eduarda dos Santosa po jeho 38-ročnom vládnutí vystriedal v úrade súčasný angolský minister obrany Joao Lourenco, uviedla agentúra AP.Hovorkyňa volebnej komisie Julia Ferreirová uviedla, že spočítaných bolo 98 percent hlasov odovzdaných v stredajších voľbách. MPLA z nich podľa prepočtov získala štyri milióny, zatiaľ čo hlavná opozičná strana Národný zväz za úplnú nezávislosť Angoly (UNITA) dostala 1,8 milióna, a síce 27 percent hlasov.MPLA by tak v dovedna 220-člennom Národnom zhromaždení mala obsadiť 150 kresiel, čo je o 25 menej, než mala v predošlom volebnom období, priblížila portugalská tlačová agentúra Lusa.V parlamentných voľbách bolo oprávnených hlasovať zhruba 9,3 milióna Angolčanov. Voliči nepriamo rozhodli aj o svojom novom prezidentovi, ktorého teraz vyberie víťazná strana.Kandidátom MPLA je súčasný minister obrany Joao Lourenco (63). Toho si strana vybrala ešte začiatkom roka, keď 74-ročný dos Santos oznámil, že sa o ďalší mandát už uchádzať nebude.Lourenco je bývalý guvernér, ktorý bojoval vo vojne proti portugalskej koloniálnej nadvláde ako aj v dlhej občianskej vojne, ktorá sa skončila v roku 2002.Mnohí Angolčania dúfajú, že práve zmena hlavy štátu by pre ich chudobnú krajinu, ktorej zhruba tretina populácie žije podľa Svetovej banky z menej než dvoch eur na deň, mohla byť akýmsi začiatkom novej éry.Dos Santosovi sa pripisuje zásluha na vytváraní veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, ako aj na tom, že sa z tejto chudobnej krajiny stal kľúčový producent ropy. Zároveň je však obviňovaný z rodinkárstva a zneužívania súdneho systému.