Vládnuci socialisti zrejme získali v Albánsku jasnú väčšinu

Tirana 26. júna (TASR) - Socialistická strana Albánska (PS) premiéra Ediho Ramu bude mať po nedeľňajších voľbách podľa všetkého jasnú väčšinu v parlamente. Po zrátaní 60 percent odovzdaných hlasov sa predpokladá, že získa 74 zo 140 parlamentných kresiel.Z neoficiálneho súčtu vyplýva, že socialisti získali 49 percent všetkých hlasov a v parlamente budú mať o osem poslaneckých kresiel viac, ako mali doteraz.Ak sa tento výsledok potvrdí, umožní to premiérovi Ramovi vládnuť bez súčasného koaličného partnera - Socialistického hnutia za integráciu (LSI). LSI by podľa tohto neoficiálneho súčtu malo mať 19 poslancov.Opozičná Demokratická strana Albánska (PD) získala vo voľbách podľa týchto neúplných výsledkov 29 percent hlasov, čo predstavuje 43 parlamentných kresiel. To je zlepšenie oproti odhadom výsledkov zverejnených skoršie počas dňa, ale stále menej ako 50 kresiel, ktoré získali v roku 2013.Rama (52) stavil svoju politickú budúcnosť na to, že vo voľbách získa väčšinu, aby mohol uskutočniť rozsiahle reformy.Albánsko, ktoré bolo v minulosti izolovanou komunistickou krajinou, je členom NATO a dúfa vo vstup do Európskej únie. Krajinou kandidujúcou na členstvo v EÚ je od roku 2014. Patrí však medzi najchudobnejšie krajiny v Európe a je považované aj za jednu z najskorumpovanejších. Rama v predvolebnej kampani, v ktorej bojoval o druhý mandát, sľuboval voličom hospodársky rast a obmedzenie úplatkárstva.Európska komisia odkázala Albánsku, že musí zlepšiť uplatňovanie zákonov a justičný systém, kým bude môcť začať prístupové rokovania s EÚ.Nízka, iba 46,4-percentná volebná účasť podľa pozorovateľov naznačila, že Albánci neveria sľubom dvoch hlavných strán o zlepšení životnej úrovne.Priemerná mesačná mzda v Albánsku dosahuje v prepočte zhruba 300 eur a v rebríčku vnímania korupcie, ktorý zostavuje organizácia Transparency International, sa krajina v roku 2016 umiestnila na 83. mieste. Horšie ako Albánsko v ňom boli hodnotené iba štyri európske krajiny - Macedónsko, Kosovo, Moldavsko a Rusko.Bieda prinútila mnohých Albáncov k odchodu zo svojej krajiny. V zahraničí žije 1,2 milióna Albáncov a z tých, ktorí zostali vo vlasti, chce podľa tlačovej agentúry DPA 56 percent odísť.