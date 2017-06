Vládny blok Fidesz-KDNP opäť posilnil, podporuje ho už 31 % Maďarov

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 7. júna (TASR) - Maďarský vládny blok Fidez-Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) si v uplynulom mesiaci posilnil vedenie v prieskumoch verejnej mienky z aprílových 29 percent na 31 percent. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov májovej sondáže inštitútu Iránytü, ktorý si objednal denník Magyar Nemzet.Podľa prieskumu tohto inštitútu, ktorý je blízky ultrapravicovej strane Jobbik, zostáva najsilnejšou opozičnou stranou práve Jobbik so 14-percentnou podporou Maďarov.Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) by v prípadných terajších parlamentných voľbách volilo sedem percent respondentov, ochranársku strany Politika môže byť iná (LMP) štyri percentá a Demokratickú koalíciu (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya tri percentá.Po dve percentá nameral Iránytü Strane maďarského dvojchvostého psa (MKKP) a strane Momentum. Spolu (Együtt) by volilo iba jedno percento opýtaných.Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že Fidesz priebežne stráca podporu mladých ľudí a prikláňa sa k nemu stále viac ľudí starších.