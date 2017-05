Vládny Dotazník Stop Bruselu! vyplnilo už viac ako milión Maďarov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 9. mája (TASR) - Dotazník Stop Bruselu!, rozosielaný maďarskou vládou, vyplnilo a poslalo späť už 1,13 milióna voličov, oznámil dnes štátny tajomník úradu vlády Csaba Dömötör.Tajomník vyjadril presvedčenie, že veľký záujem o vyplnenie formulára so šiestimi otázkami naznačuje, že ide o aktuálne a vážne záležitosti, ktoré ovplyvnia budúcnosť Maďarska. Informovala o tom webová stránka týždenníka Heti Világgazdaság.Maďari účasťou na tejtovyjadrujú podporu svojej národnej nezávislosti a politike maďarskej vlády, domnieva sa Dömötör. Podľa jeho názoru ide o silný odkaz Bruselu ale aj maďarskej opozícii.Na otázky v dotazníku môžu maďarskí občania odpovedať do 20. mája.Podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans 26. apríla - pri príležitosti vystúpenia maďarského premiéra Viktora Orbána v europarlamente - detailne vyvracal tvrdenia, ktoré v dotazníku uvádza maďarský kabinet. EK označila otázky predložené namaďarským občanom za zavádzajúce.V dotazníku Zastavme Brusel! maďarská vláda tvrdí, že Brusel žiada zrušiť zníženie režijných nákladov domácností; že chce donútiť Maďarsko prijať nelegálnych migrantov; že nelegálni migranti prichádzajúci do Maďarska sú podnecovaní prevádzačmi a medzinárodnými organizáciami, aby konali v rozpore so zákonmi; že v krajine pôsobí čoraz viac občianskych organizácií financovaných zo zahraničia s cieľom zasahovať do vnútorných záležitostí; že Brusel napáda maďarské opatrenia na tvorbu pracovných miest a útočí na Maďarsko aj pre znižovanie daní.