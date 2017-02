Vládny kabinet bude rokovať o príspevku na zateplenie rodinného domu

Na snímke zľava v pozadí podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, premiér SR Robert Fico a podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák počas zasadnutia vlády SR v Bratislave 23. novembra 2016. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Zateplenie rodinného domu by mal štát podporiť vyšším príspevkom v porovnaní s minulým rokom. Počíta s tým Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v novele zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú predkladá na dnešné rokovanie vlády. Maximálna dotácia by mala stúpnuť z doterajších 6500 na 8500 eur.Vládny kabinet sa dnes bude zaoberať aj návrhom novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch z dielne poslancov strany SaS. Novela obsahuje nové pravidlá pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby aj zahladenie odsúdenia za určité trestné činy znemožňovalo ich prácu. Bezúhonnosť sa má podľa novely preukazovať odpisom z registra trestov, ktorý obsahuje aj zahladené trestné činy.Členovia vlády zhodnotia aj výsledky ekonomickej diplomacie za rok 2016. Ministerstvo zahraničných vecí v správe konštatuje, že slovenskí podnikatelia sa vlani zúčastnili vyše desiatky podnikateľských misií, a to do krajín ako Irán, SAE, Taliansko, Angola, Vietnam, Etiópia, Uzbekistan, Tadžikistan, Kazachstan, Chorvátsko, Kuba, Nigéria, Čína.Ministerstvo školstva príde na rokovanie vlády so zhodnotením podpornej schémy pre návrat odborníkov zo zahraničia, ktorú vláda schválila v roku 2015. V správe rezort konštatuje, že za minulý rok sa podarilo späť na Slovensko pritiahnuť ôsmich odborníkov.