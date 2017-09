Vlády Slovenska a Česka spoločne zasadnú na zámku Lednice

Ilustračná snímka, Lednice Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Výberová chronológia spoločných zasadnutí vlád SR a Česka

29. októbra 2012 - V českom Uherskom Hradišti a následne v Trenčíne sa zišli premiéri a ministri vlád SR a ČR. Okrem spoločného stretnutia členov vlád absolvovali separátne rokovania vedúci jednotlivých rezortov.





24. apríla 2014 – Spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády v Skalici podľa premiéra Roberta Fica dopadlo ako inventúra vzájomných vzťahov vynikajúco. Ministri podľa neho prešli základnú agendu a naznačili priority. Premiéri Fico a český partner Bohuslav Sobotka spolu hovorili o reverznom toku plynu zo Slovenska na Ukrajinu, ako aj o postoji ČR k zavedeniu možných ekonomických sankcií voči Rusku a v spoločnom vyhlásení vyjadrili plnú podporu procesu rozširovania Európskej únie o krajiny, ktoré majú záujem a spĺňajú kritériá na členstvo.





12. mája 2015 - Energetika, dopravné prepojenie, eurofondy, spoločná obrana. To všetko boli témy, o ktorých na spoločnom rokovaní diskutovali v českých Valticiach ministri českej a slovenskej vlády. Za prioritu označil český premiér Bohuslav Sobotka dostavbu rýchlostných ciest R49 a R6, ktoré sú potrebné pre spojenie slovenskej diaľnice D1. Jeho slovenský partner Robert Fico ocenil ústretovosť a pomoc českej vlády pri preprave slovenských občanov zo zemetrasenia zasiahnutého Nepálu do Bratislavy. Rovnako vyzdvihol zabezpečovanie pomoci ČR Slovákom v tretích krajinách počas krízových udalostí, ako aj ústretovosť ČR pri vydávaní víz v krajinách, kde nemá Slovensko vlastný zastupiteľský úrad. Slovensko aj Česko sú proti akémukoľvek zavedeniu povinných kvót na prerozdeľovanie migrantov do členských krajín Európskej únie, zhodli sa na tom premiéri. Hovorili aj o vodnom prepojení Labe-Odra-Dunaj. Vlády SR a ČR podporili myšlienku spoločných osláv 100. výročia vzniku Československa, ktoré si oba štáty pripomenú v roku 2018.





26. septembra 2016 - Vlády Českej republiky (ČR) a Slovenskej republiky (SR) sa stretli na bratislavskom Bôriku. Slovenská a česká vláda sa v spoločnom vyhlásení dohodli, že postoje v oblasti európskych záležitostí budú koordinovať aj naďalej. Poukázali na to, že je potrebná vnútorná reflexia EÚ, ktorá by mala viesť k posilneniu dôvery občanov v spoločný európsky projekt. Prípravu spoločných osláv významných výročí v roku 2018 bude mať na Slovensku na starosti osobitný národný koordinátor. Do tejto funkcie bol vymenovaný riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe Vladimír Valovič, oznámil premiér SR Robert Fico. Český ministerský predseda Bohuslav Sobotka ozrejmil, že na príprave spoločných osláv sa okrem ministerstiev kultúry a ďalších rezortov podieľajú rovnako aj najvýznamnejšie inštitúcie v oblasti múzejníctva v Česku a na Slovensku, ako aj ďalšie relevantné subjekty.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Ministri slovenskej a českej vlády sa dnes zídu na spoločnom výjazdovom rokovaní. Historicky piate stretnutie sa uskutoční na moravskom zámku Lednice.Hlavnými témami schôdzky budú vzájomné bilaterálne vzťahy a príprava spoločných podujatí a osláv pri príležitosti významných výročí v roku 2018: 100. výročia vzniku Československa, 50. výročia Pražskej jari a 25. výročia novodobej samostatnosti ČR a SR.Šéfovia rezortov však budú rokovať aj o spolupráci v oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry, energetiky, obrany a bezpečnosti. Tiež o aktuálnej agende Európskej únie či o regionálnej spolupráci v rámci V4 alebo tzv. Slavkovského formátu.Stretnutie sa bude konať vo veľkej rokovacej sále multifunkčného centra, ktoré vzniklo prestavbou a renováciou barokových koniarní zámku Lednice. Okrem spoločného rokovania sa tu uskutoční aj separátne rokovanie predsedov vlád SR a ČR Roberta Fica a Bohuslava Sobotku a paralelne aj pracovné rokovania jednotlivých členov vlád.Kabinety sa stretnú následne na pracovnom obede, po ktorom premiéri podpíšu spoločné vyhlásenie. Súčasťou schôdzky je aj podpis memoranda medzi ministerstvami kultúry oboch krajín o Slovensko-českom konzultačnom výbore pre bábkarstvo ako prvok nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.V Lednici bude podpísané aj memorandum o spolupráci medzi Slovenským národným múzeom v Bratislave a Národným múzeom v Prahe. Generálni riaditelia RTVS a Českého rozhlasu tiež podpíšu spoločné vyhlásenie.Tradícia spoločných stretnutí sa začala v roku 2012, kedy sa ministri stretli súčasne v Trenčíne a v Uherskom Hradišti (29. októbra 2012), následne sa stretli v Skalici (24. apríla 2014), vo Valticiach (12. mája 2015) a v Bratislave (26. septembra 2016).TASR prináša výberovú chronológiu predchádzajúcich spoločných zasadnutí vlády Slovenskej republiky (SR) a Českej republiky (ČR).