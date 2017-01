Vlády v Bulharsku sa ujal dočasný kabinet premiéra Gerdžikova

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Sofia 27. januára (TASR) - V Bulharsku sa dnes ujala moci dočasná úradnícka vláda premiéra Ogňana Gerdžikova, ktorá má viesť krajinu do marcových predčasných volieb.povedal nový bulharský prezident Rumen Radev, ktorý nastúpil do úradu len minulý týždeň.Prioritami novej vlády budú príprava nadchádzajúcich parlamentných volieb a budúcoročného bulharského predsedníctva v Rade EÚ. Sofia túto úlohu prevezme v prvej polovici roka 2018.Jedným z prvých krokov novej hlavy štátu bolo vypísanie predčasných parlamentných volieb na 26. marec a rozpustenie poslaneckého zboru. Zostavením prechodnej úradníckej vlády poveril bývalého predsedu parlamentu, 70-ročného profesora práva Ogňana Gerdžikova.Predčasné parlamentné voľby v Bulharsku - už tretie od roku 2009 - sú dôsledkom rezignácie stredopravicovej vlády Bojka Borisova po Radevovom drvivom víťazstve v novembrových prezidentských voľbách nad kandidátom vládnucej strany. Žiadna zo strán následne neprejavila záujem o zostavenie nového koaličného kabinetu, takže jediným východiskom boli predčasné voľby.Podľa prieskumov by mala v marcových voľbách opäť zvíťaziť Borisovova konzervatívna strana s tesným náskokom pred socialistami.