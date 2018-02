Vlajkonosička Velez-Zuzulová urobila maximum pre štvrtú šancu na ZOH

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez - Zuzulová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez - Zuzulová. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. februára (TASR) - Olympijský slalom 14. februára určí ďalší a výrazne odlišný program oboch popredných slovenských lyžiarok. Zatiaľ čo u Petry Vlhovej sa to týka iba potenciálnej účasti v superobrovskom slalome a kombinácii, pre Veroniku Velez-Zuzulovú to môže byť rozlúčkové individuálne vystúpenie v kariére.Velez-Zuzulová opakovane označila zimu 2017/18 za svoju poslednú súťažnú. Plány však narušilo predsezónne zranenie kolena, po ktorom sa vrátila až koncom januára v Lenzerheide a vo Svetovom pohári tak už nemôže v hodnotení disciplíny pomýšľať na prenikavé umiestnenie. "Je to pre mňa obrovský boj s bolesťami, nie je to jednoduché. Všetko závisí od toho, ako dopadnú zimné olympijské hry a ako sa budem cítiť potom. Vo Svetovom pohári v tomto ročníku nemám až takú motiváciu," povedala Velez-Zuzulová.Pre 33-ročnú lyžiarku je úspech už to, že sa stihla zotaviť do Pjongčangu. Vďaka tomu dorazila cez víkend na svoje štvrté zimné olympijské hry, na Salt Lake City 2002, Turín 2006 ani Vancouver 2010 však nemá najkrajšie spomienky, do Soči 2014 ju nepustilo zranenie. "Je to pre mňa dar, že tam môžem ísť, keďže v septembri bolo všetko stratené. Na žiadne z predchádzajúcich ZOH nespomínam najradšej, preto sa teším na tieto. Už môžu dopadnúť akokoľvek, ale myslím si, že nikto mi nezoberie to všetko, čo som urobila pre štart na štvrtej zimnej olympiáde. Bude to pre mňa určite úžasný pocit," zdôraznila Velez-Zuzulová pre TASR.Jej najlepší výsledok spod piatich kruhov je desiate miesto z roku 2010, ktoré dosiahla so štartovým číslom 29: "Veľa ľudí hovorí, že niektoré mladé dievčatá tam chodia zbierať skúsenosti. Ja som ich síce zbierala, no nikdy som nebola v pozícii favorita, vždy to bolo pre mňa ťažké. Na ZOH som doposiaľ mala vysoké číslo, tento rok mi tiež nebolo veľmi dopriate, čo sa týka stopercentnej formy. Verím, že teraz budem ešte tvrdo pracovať a ešte sa zlepším."Na Velez-Zuzulovú čaká prvá úloha v Kórejskej republike už v piatok 9. februára, keď bude vlajkonosičkou Slovenska na otváracom ceremoniáli. "Je to pre mňa obrovská česť, obrovská radosť. To, že ponesiem vlajku, beriem ako odmenu za celú moju kariéru," dodala. Jej o športovú generáciu mladšia krajanka sa chystá na svoje druhé ZOH. Vlhová skončila pred štyrmi rokmi v Soči devätnásta v slalome a 24. v obrovskom slalome. "Boli to príjemné chvíle, keďže to boli moje prvé zimné olympijské hry. Bola som dosť mladá, získala som zážitky a nejaké nové skúsenosti, takže mám len tie najlepšie spomienky," uviedla Vlhová pre TASR. V oboch točivých disciplínach a predovšetkým v slalome bude v Pjongčangu útočiť na omnoho vyššie pozície než v Soči a možno pridá aj ďalšie individuálne preteky: "To ešte neviem. V pláne je, že pôjdem aj super-G a kombináciu, ale všetko sa uvidí po slalome."Velez-Zuzulová a Vlhová sa tak spoločne predstavia na ZOH, pravdepodobne aj v súťaži tímov, po prvý raz a zároveň naposledy: "Veľmi sa tešíme, obidve si ich užijeme a potom sa rozlúčime."Obe myslia vcelku automaticky a podvedome na akúkoľvek medailu. Pre Veroniku Velez-Zuzulovú, ktorú roky okrem úspechov sprevádzala aj neustále sa vracajúca smola, nevynímajúc tú olympijskú, by to bolo výrazné pretekárske zadosťučinenie. Na záver jej obdivuhodnej - a v podmienkach slovenského lyžovania prelomu tisícročí - unikátnej kariéry.