Vlajková loď vychádzajúcej hviezdy smartfónov mieri zo Španielska na Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

DooGee MIX je najmenší bezrámikovým smartfón na svete a v ponuke má dve verzie operačnej pamäte- 4GB a 6GB. Gorilla Glass 5, 16 + 8 MP má duálny fotoaparát, veľkú RAM pamäť, jednoduché užívateľské rozhranie, priezračný displej, výbornú životnosť baterky a prekrásny dizajn. To sú argumenty, proti ktorým sa ťažko súťaží. Prinajmenšom čo sa ceny týka, za ktorú sa model MIX predáva.Príťažlivý španielsky DooGee dizajn spolu s bezkonkurenčnou cenovou dostupnosťou a veľmi stabilným výkonom je lákadlo hlavne pre mladšiu generáciu. A čo viac, Valencia DG800 sa stal najpopulárnejším telefónom medzi ženami v Malajzii, kde si v roku 2015 podmanil srdcia lokálnych ľudí. DooGee sa nachádza v rebríčku TOP smartfónových značiek v Rusku a taktiež v Alžírsku.Nevtieravá čínska značka sľubuje vysoký výkon produktu a nezameniteľný vzhľad za rozumnú cenu. Začala v Španielsku v malých rozmeroch a potom prevalcovala trh aj vďaka silnému partnerstvu s futbalovým tímom Villarreal C.F.. Spolupráca s lokálnym futbalovým klubom sa ukázala ako ten správny recept na úspech. Keď DooGee vstúpil do Malajzie, spojil sily s ďalším futbalovým tímom Johor Darul Takzim.Minulý rok sa značka DooGee rozšírila na svetový trh, pričom sa zamerala hlavne na Afriku. DooGee a futbal sa teraz zdajú byť neodlučiteľnými a to aj vďaka nedávnemu partnerstvu s anglickou Premier League. Povráva sa, že by DooGee mohol dokonca predstaviť špeciálnu Premier League edíciu svojho MIX telefónu.KONCEPT ZNAČKYDOOGEE prináša na svetový trh produkty s vysokým výkonom, príťažlivým vzhľadom, Smart operáciami a „mikro - inováciou“. V zmysle konceptu značky „Spájať ľudí a svet“ DooGee vždy prináša entuziazmus a pozitívny postoj k životu, zameriava sa na skúsenosti užívateľov a poskytuje ľudom pohodlie a zábavu.HISTÓRIA SPOLOČNOSTIPrezident futbalového tímu Fernando Roig podpísal vo februári 2014 zmluvu s výkonným riaditeľom DOOGEE, Xinchao a DOOGEE Španielsko, aby sa spečatilo partnerstvo s klubom. 24. februára 2014 predstavil DOOGEE svoju prvú limitovanú edíciu užívateľského smartfónu DG 2014, VILLARREAL C.F. Limited edition. Vďaka spolupráci s VILLARREAL C.F. sa stal DOOGEE v júni 2015 oficiálnym klubovým dodávateľom smartfónov. „Dôvod, prečo sme si vybrali práve VILLARREAL C.F. za nášho partnera je, že duch klubu je podobný duchu DOOGEE. Obaja sme sa vďaka našim neoblomným snahám vypracovali z ničoho na niečo za krátky čas,“ povedal výkonný riaditeľ DOOGEE. Po uzatvorení zmluvy s VILLARREAL C.F. sa značka zakorenila hlboko v srdciach španielskeho obyvateľstva a rozšírila sa naprieč celou krajinou.V roku 2015 sa značka DOOGEE rozhodla dobyť juhoázijský trh. Začala v Thajsku, kde si otvorila kanceláriu a niekoľko online obchodov. Po tom, čo sponzorovala známy futbalový klub v Malajzii, Johor Darul Takzim tím, sa brand DOOGEE rýchlo rozšíril po celom trhu. Model Valencia DG800 vychválilo aj periodikum The Edger, jeden z najväčších magazínov v Thajsku, ako najobľúbenejší telefón pre ženy.V roku 2016 sa DOOGEE v plnej sile rozšíril na svetový trh. Založil svoje pobočky a továrne na východe, západe a severe Afriky. Toto rozšírenie ponúklo lokálnym nielen ľudom pracovné miesta, ale zároveň navýšilo miestne dane. V jednom slove – podporilo lokálny rozvoj. V Alžírsku sa nárast DOOGEE dlhodobo držal na úrovni 20% a to po dobu viac ako 20- tich mesiacov. Okrem toho sa ich ročný podiel prepravy umiestnil na druhom mieste v celom Alžírsku, čo predstavovalo viac ako 10 000 obchodov.style="text-decoration: underline">Vlajková loď vychádzajúcej hviezdy smartfónov mieri zo Španielska na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.