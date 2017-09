Vlakom za polovicu sa zviezlo takmer 150.000 cestujúcich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Za polovičné cestovné sa vlakom zviezlo takmer 150.000 cestujúcich. Informovala o tom dnes Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá poskytovala mimoriadne zľavy vo výške 50 % z obyčajného cestovného do 2. triedy počas Európskeho týždňa mobility. Ten sa uskutočnil od 18. do 22. augusta. Medziročne tiež vzrástol počet prepravených osôb, a to takmer o tretinu.Zvýhodnené cestovné mohli ľudia využiť na všetky prímestské a regionálne vlaky kategórie Os a REX, čo je 1247 spojov denne. Zľavnené cestovné v rámci akcie využilo 148.067 cestujúcich, čo predstavuje 25,71 % zo všetkých osôb prepravených vlakmi ZSSK počas celého týždňa. Tých bolo spolu až 575.945, takmer tri štvrtiny z nich však majú buď nárok na bezplatnú prepravu, alebo vlastnia predplatené traťové lístky.uviedol v správe pre médiá člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol celkový počet prepravených cestujúcich o viac než 33 %. "Verím, že mnohí z tých, ktorí s nami išli do práce či za oddychom prvýkrát, budú do našich vlakov nastupovať pravidelne," očakáva Martinček.Cestujúci najviac využívali zľavnené cestovné v Bratislavskom samosprávnom kraji vo vlakoch z hlavného mesta do Pezinka, Trnavy, Malaciek a Senca. Európsky týždeň mobility 2017 sa tešil zvýšenému záujmu cestujúcej verejnosti aj vo vlakoch na regionálnych tratiach v okolí Žiliny a Košíc.