Vlaky na trati medzi Českom a Slovenskom stoja, zastavil ich strom

Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kúty/Břeclav 10. augusta (TASR) - Až neskoro v noci sa pravdepodobne dostanú domov cestujúci, ktorí sa dnes popoludní vydali na cestu diaľkovými vlakmi medzi Českom a Slovenskom. Na trať pri slovensko-českej hranici spadol strom a vlaky tam v oboch smeroch už niekoľko hodín čakajú na opätovné spriechodnenie trate. Informovali o tom kanál Českej televízie ČT24 a portál Novinky.cz.Strom spadol na trať neďaleko hranice pri obci Brodské okolo piatej popoludní. Do spadnutého stromu narazil diaľkový vlak mieriaci z Prahy do Budapešti, ktorý má už vyše trojhodinové meškanie. Ďalšie diaľkové spoje oneskorenie naberajú.Aj popoludňajší expres Jaroslav Hašek, ktorý premáva z Budapešti cez Bratislavu a Brno do Prahy, stojí v oblasti pohraničnej stanice Kúty na slovenskej strane už viac než tri hodiny. Spoje idúce v opačnom smere stoja na českej strane v stanici Břeclav.uviedla hovorkyňa Českých drah Radka Pistoriusová.Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč pre server Novinky.cz povedal, že rýchlik EC173 narazil do stromu, ktorý spadol na trať v úseku Lanžhot-Brodské. "Strom spadol na trať a poškodil trakčné vedenie. Doprava je prerušená. Naši pracovníci opravujú trolejové vedenie a vyslobodzujú súpravu," povedal hovorca.dodal Kováč.Aj keď sa vlak nevykoľajil, ani nie je vážne poškodený, znamená podľa Pistoriusovej celá situácia komplikáciu v doprave.dodala Pistoriusová.