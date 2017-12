Vlaky sa pred Silvestrom a po Novom roku opäť zapĺňajú

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok



Streda 27. decembra 2017:



číslo vlaku z (odchod) do (príchod) obs.

IC 523 Bratislava hl. st. (11.43) Košice (16.37) 52%

IC 513 (Wien Hbf 14.13) Bratislava hl. st. (15.46) Košice (20.28) 51 %

IC 522 Košice (11.23) Bratislava hl. st. (16.17) 74 %

R 608 Žilinská univerzita Košice (12.07 Bratislava hl. st. (17.57) 53 %

R 610 IZLATO.SK Košice (14.07) Bratislava hl. st. (19.57) 51 %

IC 524 Košice (17.23) Bratislava hl. st. (22.17) 63 %

EN 442 Slovakia Humenné (19.46) Praha hl. n. (08.1, 28.12.) 67%

EN 444 Bohemia Košice (20.35) Praha hl. n. (07.37, 28.12.) 67 %

EN 60444 Košice (20.35) Wien Hbf (07.00, 28.12.) 73 %

R 614 Zemplín Humenné (21.54 h) Bratislava hl. st. (06.09, 28.12.) 63 %

EN 60406 (Wien Hbf 22:10) Ostrava hl. st. (02.03; 28.12.) Košice (09.08, 28.12.) 66 %



Štvrtok 28. decembra:



číslo vlaku z (odchod) do (príchod) obs.

R 601 HORALKY SEDITA Bratislava hl. st. (06.03) Košice (11.53) 56 %

IC 523 Bratislava hl. st. (11.43) Košice (16.37) 56 %

R 606 PANTARHEI.SK Košice (10.07) Bratislava hl. st. (15.57) 55 %

IC 522 Košice (11.23) Bratislava hl. st. (16.17) 97 %

R 610 IZLATO.SK Košice (14.07) Bratislava hl. st. (19.57) 51 %

IC 524 Košice (17.23) Bratislava hl. st. (22.17) 65 %

EN 442 Slovakia Humenné (19.46) Praha hl. n. (08.21, 29.12.) 53 %

EN 444 Bohemia Košice (20.35) Praha hl. n. (07.37, 29.12.) 55 %

EN 60406 (Wien Hbf 22.10) Ostrava hl. st. (02.03; 29.12.) Košice (09.08, 29.12.) 66 %



Piatok 29. decembra 2017:



číslo vlaku z (odchod) do (príchod) obs.

R 605 Dargov Bratislava hl. st. (10.03) Košice (15.53) 53 %

IC 523 Bratislava hl. st. (11.43) Košice (16.37) 62 %

IC 513 (Wien Hbf 14.13) Bratislava hl. st. (15.46) Košice (20.28) 53 %

IC 522 Košice (11.23) Bratislava hl. st. (16.17) 86 %

EN 442 Slovakia Humenné (19.46) Praha hl. n. (08.21, 30.12.) 58 %

EN 444 Bohemia Košice (20.35) Praha hl. n. (07.37, 30.12.) 53 %



Sobota 30. decembra:



číslo vlaku z (odchod) do (príchod) obs.

IC 523 Bratislava hl. st. (11.43) Košice (16.37) 52 %

IC 522 Košice (11.23) Bratislava hl. st. (16.17) 84 %

IC 524 Košice (17.23) Bratislava hl. st. (22.17) 52 %

EN 442 Slovakia Humenné (19.46) Praha hl. n. (08.21, 31.12.) 55 %



Utorok 2. januára 2018:



číslo vlaku z (odchod) do (príchod) obs.

R 606 PANTARHEI.SK Košice (10.07) Bratislava hl. st. (15.57) 61 %

IC 522 Košice (11.23) Bratislava hl. st. (16.17) 66 %

EN 442 Slovakia Humenné (19.46) Praha hl. n. (08.21, 3.1.) 55 %

EN 444 Bohemia Košice (20.35) Praha hl. n. (07.37, 3.1.) 62 %

EN 60406 (Wien Hbf 22.10) Ostrava hl. st. (02.03; 3.1.) Košice (09.08, 3.1.) 66 %



Nedeľa 7. januára 2018:



číslo vlaku z (odchod) do (príchod) obs.

EN 60406 (Wien Hbf 22.10) Ostrava hl. st. (02.03; 8.1.) Košice (09.08, 8.1.) 60 %

Bratislava 27. decembra (TASR) - Aj medzi vianočnými, novoročnými a trojkráľovými sviatkami bude mnoho cestujúcich využívať vlakovú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto vypraví ešte tri mimoriadne rýchliky, a to R 11609 (Bratislava hl. st. 13.37 h – Košice 19.41 h), ktorý pôjde v piatok 5. januára 2018, a R 11610 (Košice 14.25 h – Bratislava hl. st. 20.34 h) s časom odchodu v pondelok 1. januára 2018 a v nedeľu 7. januára 2018. Podrobné cestovné poriadky, ako aj prehľad 22 posilových vlakov a 35 posilnených IC vlakov nájdete na http://www.slovakrail.sk/sk/aktuality/zssk-posilni-na-sviatky-vlaky.h tml.Všetky mimoriadne rýchliky ponúkajú ešte dostatok miest. Cestovné lístky a miestenky si cestujúci môžu zakúpiť v pokladniciach ZSSK alebo prostredníctvom e-shopu. ZSSK cestujúcim odporúča, aby si v záujme osobného komfortu vo vlaku včas zabezpečili rezerváciu miesta, hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková.Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 27. decembru, uvádzame obsadenosť na 50 a viac %):