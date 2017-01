Vlámali sa do kancelárie člena výboru pre národnú bezpečnosť za Jobbik

Archívna snímka Foto: TASR/KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR/KR PZ Banská Bystrica

Budapešť 9. januára (TASR) - Neznámi páchatelia sa vlámali do kancelárie člena výboru maďarského parlamentu pre národnú bezpečnosť Ádáma Mirkóczkiho, ktorý je poslancom ultrapravicovej opozičnej strany Jobbik. Oznámil to dnes sám poslanec na Facebooku s poznámkou, že nevylučuje súvislosť prípadu s jeho minulotýždňovým avizovaním, že zverejní dôkazy o korupcii týkajúcej sa vládnej strany Fidesz.Člen výboru zdôraznil, že jeho kancelária, ktorú používa spolu s ďalším poslancom parlamentu za Jobbik už sedem rokov, je na štvrtom poschodí Domu poslancov. Ide o prísne strážený objekt. Podotkol, že obaja pracujú vo výbore pre národnú bezpečnosť i výbore pre obranu a vnútro, preto ako politici, ktorí pracujú s utajovanými údajmi, by teoreticky mali byť tiež chránení.Zatiaľ nie je jasné, aké spisy zmizli, z ktorých dokumentov boli urobené kópie, ani či bolo manipulované s tamojšími počítačmi, píše server atv.hu.Poslanci podali trestné oznámenie na polícii aj na Úrade na ochranu ústavy. Podľa Mirkóczkiho nemožno vylúčiť súvislosť prípadu vlámania sa do tejto kancelárie so skutočnosťou, že minulý týždeň avizoval zverejnenie korupčných záležitostí politikov vládnej strany Fidesz v meste Eger a Hevešskej župe.